В петия сезон на романтичното риалити „Ергенът“ напрежението често избухва неочаквано… но този път между Алия и Марин всичко изглеждаше неизбежно. След серия от напрегнати разговори, въпроси без отговор и натрупано привличане, двамата най-накрая стигнаха до момента, който промени играта – първата им целувка.

Марин забелязва разговора между Алия и Мартин и веднага се намесва. Мартин му признава, че всъщност обсъждат него. Най-младият ерген в предаването решава да вземе нещата в свои ръце и директно покани участничката на индивидуален разговор.

„Защо си говориш с Мартин за мен, вместо с мен за мен“, пита я Марин.

Алия не замълча и му казва, че „понякога трябва да намеря с кого да говори за него“.

Но зад думите му се усеща напрежение – между желанието да бъде честен и реалността, че е заобиколен от „20 жени“.

Разговорът им бързо преминава от конфронтация към нещо много по-дълбоко. Алия показва страна, която рядко виждаме: „Ти въобще не изглеждаш на човека, който преживява това нещо.“

Тя е впечатлена от силата на Марин, от начина, по който носи лекота въпреки трудностите. А той отговаря с откровение:

„Нямам избор… Знам, че този живот ми е един.“

В този момент дистанцията между тях започва да изчезва. Дамата дава ясна заявка: „Аз съм дошла да намеря любов.“

И тогава... се случва.

След колебание, напрежение и неизказани желания, Марин прави своя избор. Двамата се целуват – и по думите му това не е просто момент на физическа близост:

„Нямахме търпение да се целунем! Имаше страст, имаше живот в тази целувка. Беше много по-различно от това, което имах с Михаела!“

Марин обещава на Алия нещо ключово - безопасност, а тя отговаря с думи, които звучат като основа на всяка връзка:

„Това е фундамент – любов, уважение, доверие.“



След срещата Марин прави ясно разграничение:

за Алия: „Тя идва и ми казва – искам те сега.“

за Михаела: „Просто се пусна по течението.“

Марин призна, че този момент означава много повече от „просто бас“.

