Появата на ергена Мартин – участник от предишния, четвърти сезон на романтичното риалити, предизвика много емоции сред дамите. Тяхната първоначална мисъл бе, че той влиза в ролята на ерген номер 4. Истината обаче се оказа друга.

Задачата на Мартин, всъщност е, да бъде в помощ на всички участници в романтичното риалити – да ги изслушва и да дава съвети. И да се превърне в „най-добра приятелка“ на момичетата, в психолог и дори, ако се наложи, в психотерапевт.

„Това е перфектно“, смята Румяна. „Четвърти ерген само ще ни обърка още повече. По-добре да има някой, който да ни напъти.“

Първата желаеща да поговори „на четири очи“ с Мартин е Алия. Двамата се усамотяват и започват задушевен разговор.

Алия споделя притесненията си – затова, че е на 32 години, а ергенът, към който има интерес е с цели 5 години по-млад от нея. „Той е много хубав, възпитан, интелигентен“, казва художничката. „Но проблемът е, че искам не съм с момче, а с мъж.“ И допълва, че ѝ е трудно да го дели с толкова много по-млади момичета.

Мартин се включва с мъдър съвет – той казва на Алия да прояви малко повече инициатива към Марин. „Според мен, той търси това. Бъди малко по-настъпателна. Това че той е малко по-млад няма значение“, убеден е Мартин.

Алия обаче не остава особено доволна от думите му. И не скрива това пред камерите.

Какво точно каза тя и защо в крайна сметка Мартин възкликна: „Тя харесва този мъж, но мисля, че е на изключително повърхностно, физическо ниво, или казано на мъжки език: „Иска да го тресне“ – във видеото:

