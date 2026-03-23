Алия, безспорно, е сред най-атрактивните и интересни участнички в новия, 5-ти сезон на „Ергенът“. Екзотичният ѝ външен вид подсказва, че идва отдалеч – родината ѝ е Казахстан, а това, което я води в България, е страстта ѝ към изкуството – тя е художник е по образование.

Но причината Алия да остане в страната е нещо много по-силно от изкуството. И това е любовта. И макар че, в крайна сметка, младата жена остава разочарована, в нея не угасва надеждата, че ще срещне правилния човек.

Ето защо, без колебание, 32-годишната Алия се впуска в приключението „Ергенът“. И макар в началото да заяви, че влиза в романтичното риалити за Кристиян, Стоян и Марин, все по-подчертан става интересът ѝ към 27-годишният лекар.

Алия и нейната звездна двойничка

Любопитно е, че макар визията на художничката да препраща към източните азиатски страни, тя удивително напомня на една британска актриса.

Става дума за Кийра Найтли. При по-внимателно вглеждане, няма как да не отчетем приликите – във формата на лицето, високите, ясно изразени скули и широката усмивка. Прилика се долавя дори и в очите – в леко издължената им форма и „усмихнато“, ведро излъчване. А като “завършек” на всичко това е прическата – и двете жени носят семплия и изключително изискан боб, с дължина до брадичката, който е и сред най-хитовите тенденции за 2026 г.

Естествена красота

40-годишната Кийра Найтли е известна с естествената си визия и открито се е противопоставяла на ботокса, смятайки го за вреден за актьорската игра. Често е спрягана сред звездите, които не са прибягвали до драстични хирургически интервенции. А в класации за „перфектно лице“, базирани на математически пропорции, очите - и по-конкретно клепачите ѝ, са посочвани като еталон.

Алия също впечатлява с естествена красота. Тя е от малкото участнички в „Ергенът“, която може да се „похвали“, че не е правила промени във външността си.

Алия и Марин

В първите епизоди на шоуто, Алия сякаш остана встрани от вниманието на ергените. Но след това нещата се „обърнаха“ и тя се превърна в една от най-предпочитаните дами на Марин. Двамата имаха няколко индивидуални срещи, които завършиха с множество романтични моменти и признания.

Взаимното привличане между тях се усеща от разстояние, но какво ще случи по-нататък и дали двамата ще се влюбят един в друг – предстои да разберем.

