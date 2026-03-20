Измина едва месец, откакто в ефира на bTV се завъртя новият сезон на най-романтичното риалити „Ергенът“. Но, оказа се, че това време е напълно достатъчно за да можем категорично да определим ергена Стоян като един от най-ексцентричните и шеметни участници в предаването до момента.

Той успява винаги да се наложи със своето поведение и увереност - не се страхува да показва емоциите си, открито да говори за чувствата си и да поема инициатива, когато ситуацията го изисква. Но понякога стига в крайности и проявява странно чувство за хумор или прави неща, които съвсем не са на място.

Това проличава не само по време на участието му в „Ергенът“, но и дори и в поведението му в социалните мрежи. В последно време, Стоян е „изключително ангажиран“ да коментира моменти от шоуто – вкъщи, най-често с шеговито-ироничен тон.

Бебето Генчо

Само преди часове, той сподели две любопитни видеа в своя Instagram – в които показва отношение към най-скорошното предизвикателствата към дамите. В снощния, 17 епизод, на момичетата бе възложена нелеката задача да се справят с ежедневието на едно семейство. Освен че трябваше да чистят и готвят, те трябваше да се грижат и за плачещо бебе. За целта им бяха връчени няколко кукли, които те трябваше да обгрижват – подобно на истинско дете.

За да не остане по-назад, Стоян също се бе снабдил с кукла. И докато течеше сцената, в която момичетата се грижеха за ревящите си „бебета“, чудейки ги как да ги успокоят, самият ерген дундуркаше своето – давайки му да отпива бира от алуминиево кенче. „Според мен те не го правят правилно“, коментира той ситуацията, горд, че знае как да успокои своето бебе, носещо благозвучното име Генчо.

„Аз ли трябва да им обяснявам?“, добавя още, с възмутен поглед, Стоян.

Малко по-късно Стоян вече е приспал Генчо – и прави забележка на дамите, че говорят твърде силно и ще го събудят.

Стихът, който вече вдъхновява

Надали бихме могли да забравим момента, в който Стоян изля своите емоции и разкри част от същността си чрез импровизиран стих - който съчета с бийтбокс, и с който трябваше да впечатли момичетата в рамките на поредно предизвикателство. „Аз съм. Сам съм. Душата мълчи…“ - така започнаха откровенията на Стоян, които се възприеха с усмивка от повечето участнички.

Но макар стихотворението на ергена да не получи особено одобрение в шоуто, оказва се, че извън него то е докоснало мнозина. Дотолкова, че дори е послужило за вдъхновение на ученик – който решава да го изрецитира в час по литература, вследствие на което учителката остава очарована, а детето получава 6-ца.



Самият ученик е споделил всичко това в лично съобщение до Стоян. А ергенът, щастлив от този факт, сподели от своя страна случилото се пред последователите си в социалните мрежи. „Нищо не е случайно! Правете повече от нещата, които ви идват отвътре! Само така ще се случва това, за което мечтаете“, написа с гордост той.

Още от момента, в който Стоян рецитира своето стихотворение в "Ергрнът" - вижте във видеото:

