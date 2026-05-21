Появата на Георги Гатев в „Ергенът“ 5 буквално разтърси имението на любовта и обърна баланса между участниците. Операторът, който доскоро стоеше зад камерата, се превърна в централен играч в най-емоционалния любовен триъгълник на сезона. Ето какво не знаете за оператора на едни от най-гледаните предавания у нас.

Гатев влиза в риалитито като четвърти ерген и още с първите си стъпки в имението предизвиква истинска еуфория сред дамите.

Бързо след влизането си Гатев се оказва в центъра на напрегната динамика с Илияна – една от най-обсъжданите участнички. Докато Стоян временно се оттегля от имението, между нея и новия ерген се заражда близост, която предизвиква емоционална реакция и разделя лагерите в къщата.

Снимка: Филип Станчев

Завръщането на Стоян обаче превръща ситуацията в директен сблъсък между двамата мъже. Срещата им е белязана от напрежение, остри реплики и ясно заявени позиции, като и двамата отказват да отстъпят интереса си към Илияна.

Същевременно Гатев се оказва във фокуса и на други участнички, което допълнително усложнява отношенията в имението. Въпреки напрежението, той остава спокоен и твърди, че няма да влиза в директна конфронтация, оставяйки решението в ръцете на фаворитката си. На Церемонията на жълтата роза Илияна избра именно него, оставяйки Стоян.

Само няколко дни по-късно тя признава пред продуцента на предаването, че смята, че е направила грешка с избора си. Тя моли Стоян да се върне, за да продължавт любовната си история заедно в Шри Ланка. Това оставя оператора само с Румяна.

Двамата демонстрират все повече близост и емоционална свързаност в седмицата с финалните епизоди. Означава ли това, че двамата са във връзка и извън формата обаче - предстои да разберем.

10 факта за Гатев от „Ергенът“

1. Той е на 30 години.

2. По професия е оператор и работи зад камера в телевизионни продукции.

3. Вече втора година той е част от операторския екип на „Ергенът“, където запечатва най-съкровените трепети и неочакваните обрати в динамиката в любовния формат.

4. Влизането му в шоуто е описано като „безпрецедентен обрат“ в историята на формата, защото за първи път човек от екипа става участник в риалитито.

5. Той е познат с това, че обича приключения и екзотични дестинации, често пътува.

6. Освен оператор, е описван и като авантюрист с активен, спортен начин на живот.

7. Той влезе в романтичното риалити, за да се бори категорично за сърцето на Илияна.

Снимка: Филип Станчев

8. Георги не крие, че често се радва на женско внимание, но за него то никога не е било самоцел. Той умее да флиртува, но остава верен на убеждението си, че истинската стойност се крие в дълбоката емоционална връзка.

9. Фен е на риболова.

10. Има сестра, с която се разбират чудесно.