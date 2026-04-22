Какво знаят момичетата за бившите гаджета на новия ерген Георги Гатев? Оказва се, че светът е малък и Елеонора е научила някои тайни.

Момичетата в Ергенът са любопитни

"Аз знам коя е бившата му. Тя е по-възрастна. И това че влиза в такава връзка и иска да се грижи, говори, че е изключително стабилен мъж."

Михаела също е впечатлена от начина, по който Гатев е говорил за жената от миналата си връзка.



"Когато влезе, някой го попита за бившата му. И той каза изключително красиви думи. Това ми направи добро впечатление. Това, че ти говориш с добро за бившия, е грийн флаг."

Какво сподели Гатев за връзките си

Самият Георги Гатев не се смути да сподели повече за връзките си на Илияна и Бетина, когато всички заедно отидоха на среща. Дъждът първоначално попречи на плановете им да карат каяк по реката, което превърна прекарването им в споделяне на лични неща за миналото и настоящето.

Първата си любов Гатев открива на 16 г.

„Беше детско, но продължи доста време. И така досега имам опит с по-сериозни връзки. Не скачам от връзка на връзка през няколко месеца. След връзка нямам закон, че трябва да си почина. Случвало се е да има и по-кратки периоди до следваща връзка, но то е до усещане.“

Оказва се, че за него да откриеш човек в точното време е едно от най-важните неща. На четвъртия ерген му се е случвало да преоткрива един и същ човек при повторна среща месеци по-късно.

Според него мъжете имат такива етапи, при които след по-тежки отношения имат нужда да останат повече време сами и да се чувстваме свободни.

На какъв етап от живота и любовта е момента и готов ли е да пусне някого в живота си