Неочакван обрат разтърси „Ергенът“ 5, след като продукцията взе безпрецедентно решение – в предаването влиза нов мъж, при това не кой да е, а човек от самия екип. Георги Гатев, оператор зад кадър, официално се превръща в четвъртия ерген, който влиза с ясна цел – да се бори за сърцето на една конкретна дама.

Решението идва в ключов момент, когато Стоян си взима пауза, за да се изправи срещу собствените си емоции и съмнения. Според водещия и екипа, любовта не търпи отлагане – докато един прави крачка назад, друг може да се появи и да промени всичко.

Именно така се стига до Гатев. Оказва се, че той не е случаен избор – още преди да стане част от формата като участник, вниманието към него от страна на дамите било повече от очевидно. Налагало се дори да му бъдат поставяни ограничения, за да не разсейва участничките. Но когато ситуацията в имението се заплита, екипът решава да се довери на „сценариста живот“ и му предлага да влезе в играта.

Има ли жена в имението, с която би искал сериозна връзка?

Гатев без колебание посочва Илияна.

Самият той признава, че е на етап в живота си, в който търси не просто флирт, а стабилна връзка и семейство. По думите му, за него е важно не само външният вид, но и да вижда в една жена потенциална майка на децата си. Въпреки че досега не е имал възможност да опознае Илияна в дълбочина, между тях вече е имало „флирт“, който той е усетил още преди старта на формата.

Влизането му обаче поставя сериозен въпрос – колко стабилна е връзката между Стоян и Илияна? Докато Стоян търси себе си, Гатев е готов да действа. И както самите продуценти намекват – в реалния живот няма пауза, а конкуренцията не чака.

Допълнително напрежение ще внесе и начинът, по който новият ерген ще бъде представен. Първоначално той ще влезе под прикритие като фотограф на фотосесия, което ще му даде възможност да се сближи с част от участничките, преди истината да излезе наяве.

Снимка: Филип Станчев

Какво не знаете за Георги Гатев

Георги е на 30 години, а истинската му страст го отвежда зад камерата, където открива свой начин да разказва истории. Вече втора година той е част от операторския екип на „Ергенът“, където запечатва най-съкровените трепети и неочакваните обрати в динамиката в любовния формат. Влизането на Гатев е прецедент в историята на предаването у нас!

Свикнал да бъде зад камерата и да улавя най-силните човешки емоции, днес той е готов да застане пред нея. Георги познава отблизо интензивността на отношенията в „Ергенът“, както и напрежението и магията на зараждащите се чувства. Именно това го вдъхновява да направи най-смелата крачка – да се впусне в приключението не просто като наблюдател, а като един от главните герои.

Георги не крие, че често се радва на женско внимание, но за него то никога не е било самоцел. Той умее да флиртува, но остава верен на убеждението си, че истинската стойност се крие в дълбоката емоционална връзка.

В свободното си време Гатев обича да намира баланс между динамиката и уединението – отдава се на риболов, който му носи спокойствие и време за размисъл, както и на пътувания до екзотични дестинации, където открива нови култури и вдъхновение.

Към днешна дата предпочита по-умерен ритъм като начин да поддържа тонус и отлична физическа форма.

Как ще бъде възприета появата му от останалите ергени - предстои да разберем.

