Георги Гатев е четвъртият ерген, който влезе в романтичното риалити, и с това предизвика буря от емоции у феновете. За втора година той е зад камерата и снима предаването "Ергенът". Сега обаче всичко се промени и феновете си задават въпроси!

Появата му предизвика интереса на момичетата в имението в Шри Ланка, но повдигна и друг въпрос. В търсене на повече информация за новия ерген, феновете на риалитито се запитаха

Имали ли са връзка Диляна Попова и Георги Гатев?

Георги Гатев е бил част от екипа на операторите по време на заснемането на предаването "Островът на 100-те гривни". Един от водещите на риалитито беше именно Диляна Попова.

Определено Диляна е сред най-красивите български знаменитости. На "Островът на 100-те гривни" тя бе водеща на предаването, заедно с актьора Александър Сано. С екзотичния грим и провокативни аутфити, приличаше на пленителна амазонка.

Георги Гатев и Диляна Попова нямаш общи снимки или такива, на които може да се открие, че двамата са били двойка. Но разходка из социалните мрежи показва, че двамата са прекарали заедно известно време на яхта през юни.

В компанията им са били Александра Раева и Орлин Горанов, заедно със семействата си. И двамата певци са известни със страстта си към плаването и гмуркането.

Георги Гатев и Диляна Попова на яхта

Ергенът и моделката се наслаждават на хубавото време и плажовете през юни. Плаването им е с Yasido Sailing, през лятото на миналата година.

Не забравят и да спортуват.

Но и да си почиват.





Как изглежда един почивен ден на оператора в Шри Ланка може да видите тук. Това е и последният пост на Георги Гатев, който Диляна Попова е харесала към момента. След това спира да лайква снимки и видеа.

