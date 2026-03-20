Епизод 17 на „Ергенът“ поднесе едно от най-емоционалните и показателни предизвикателства досега. Романтиката отстъпи място на реалността - дамите трябваше да докажат, че освен за любов, са готови и зa “битовизми. А между двама от участниците се случи най-съкровеното – целувка!

Ето какво точно се случи в поредния епизод на романтичното риалити.

По-силна ли е любовта от бебешкия плач

„Любовта е едно от най-силните чувства, но дали е по-силна от бебешкия плач?“. Това е въпросът, който отправи водещия Наум Шопов към участниците в шоуто. И последва нещо неочаквано – дамите бяха поставени в напълно нова ситуация, далеч от коктейлите и флиртовете. Те трябваше да се справят с ежедневието на едно семейство.

Момичетата се сблъскаха с истински кошмар – една къщата в пълен хаос. И те трябваше да се справят с: плачещо бебе, почистване, приготвяне на обяд. И всичко това – едновременно.

А залогът беше среща с Кристиян, който след предстоя си в болница, отново влезе в играта.

Още една целувка вече е факт

Коктейлът преди церемонията на розата в „Ергенът“ се превърна в сцена на едни от най-интимните моменти между Крис и Елеонора. След динамичния ден, изпълнен с предизвикателства, двамата най-накрая останаха насаме – и разговорът им бързо премина от лек флирт към сериозни теми.

Още в първите минути Крис показа, че интересът му към нея не е намалял и възкликна: „Елеонора, дочаках да те видя отново!“



Последва разговор, включващ преди всичко сериозни теми – за семейство, деца и отговорности. А след като разговорът пое в по-лежерна посока, се случи и това, което всички очакваха - първата им целувка!

„Е, време беше да се случи. Стига с тези бариери. Усетих го и от нея, че го иска“, каза Крис.

Пламнаха неочаквани искри

Коктейлът преди седмичната церемония на розата в „Ергенът“ започна с напрежение, което бързо прерасна в нещо много по-лично. Докато част от момичетата се чувстваха пренебрегнати, една неочаквана среща между Марин и Мария се превърна в един от най-интересните моменти в епизод 17.

„Виждам, че си доста истински многопластов човек… доста интелигентна“, отправи комплимент ергенът към Мария, след като двамата се усамотиха за индивидуална среща. А тя отговори с усмивка и малко самоирония: „Аз съм човек на науката… твърде аналитична понякога.“

Това бе повратната точка, след която разговорът между двамата започна да звучи като нещо повече от случаен флирт. Марин показа ясно, че мисли в перспектива, а това силно впечатли дамата.

Най-драматичната церемония на розата

Тази вечер правилата бяха безкомпромисни – във вазата имаше 18 рози, а дамите бяха 21. Това означаваше само едно - за три от тях романтичното приключение в Шри Ланка е към края си.

Марин започна пръв – и още с първите си решения предизвика сериозни реакции. Той даде роза на Мария – ход, който изненада не само нея, но и останалите.

Още по-изненадващо беше, че Марин подаде роза и на Пламена – избор, който остави част от участничките видимо объркани.

Снимка: Филип Станчев

А без роза останаха три участнички – Анабела, Анастасия и Анджелина. Те трябваше да се сбогуват с ергените и приключението в Шри Ланка.

Анабела не скри разочарованието си и каза на Крис:„Благодаря, че ми загуби толкова малко от времето.“

