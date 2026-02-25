След тайната игра в "Ергенът" 5, в която тримата ергени - Крис, Марин и Стоян трябваше да правят комплименти на момичетата с цел трупане на точки в състезание помежду си, доверието на много от дамите към тях беше меко казано разклатено. Но кой от тримата беше най-искрен и кой се оказа най-голям хитрец?

Гледай епизодите 1 ден преди всички само на VOYO.

Флирт, докосване и безброй комплименти - Крис определено имаше своята стратегия

С хъс и вълнение, Крис се впусна в предизвикателството, като дори сподели, че има своя лична стратегия. "Моята стратегия е да правя комплименти за обеците на момичетата!"

Той се опитваше да докосва дамите по ръката и да скъсява дистанцията при всяка възможност. Определено успя да развълнува някои от тях.

Стоян - игри за напреднали

Стоян не се поколеба да действа смело! Той докосваше, правеше комплименти и дори почти целуна журналистката Симона. Игрите, които измисляше с момичетата определено бяха "игри за напреднали" - доближаваше се максимално до тях и попиваше от аромата им с цел да ги изкуши, за да го целунат. Това обаче не се случи.

Марин - "Ще оставя батковците да спечелят тази игра"

27-годишният Марин, който бързо се оказа най-желания от дамите изглежда е и най-скромен. С типичното излъчване на "играч", той всъщност е момче с ранима дума и чувствително сърце. Не желае да има близост с момичета, към които няма истински интерес, нито пък да ги заблуждава с комплиментите си. "Ще оставя батковците да спечелят тази игра", откровено признава Марин още в самото начало на тайнствената мисия.

Кой обаче беше най-искрен в думите си и кой не чак толкова? Оставяме решението на вас - гласувайте в нашата анкета по-долу.

Кой от тримата ергени - Крис, Марин или Стоян е най-искрен? Марин 0

Стоян 0

Крис 0 Резултати Гласувай

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER