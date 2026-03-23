Лиса Кудроу разкрива какво се е случило с лицето й след поставяне на ботокс. Странични ефекти от последните процедури са причината тя да приключи завинаги с подобен тип интервенции. Новината идва от нейно скорошно интервю за "The Hollywood Reporter", в което тя говори открито за личния си опит и отношението си към остаряването.

Неочаквани реакции след процедурата

Кудроу разкрива, че инжекциите вероятно са довели до раздразнение в очите и странна промяна във външния вид на челото ѝ. Тя обяснява, че тези ефекти са я накарали да преосмисли използването на ботокс и да вземе решение да прекрати процедурите в името на своята безопасност.

Актрисата е започнала да използва ботокс сравнително късно - на 60-годишна възраст, като опитът ѝ с него продължава около две години. Въпреки първоначалния интерес към подмладяващи процедури, негативните реакции са се оказали решаващи за това тя да приключи с експериментите.

Страх от остаряване

Звездата Лиса Кудроу признава, че има своите притеснения, свързани с напредването на възрастта. Тя откровено споделя, че се страхува един ден да не започне да прилича на баба си. В същото време обаче подчертава, че е готова да приеме този процес и дори го вижда като възможност, а не като присъда. Според нея отказът от ботокс отваря врата към по-автентични роли в киното и нов етап в кариерата ѝ, в който възрастта не е ограничение, а предимство.

Откровеност относно естетичните корекции

Актрисата не за първи път говори публично за козметични интервенции. Тя е споделяла, че като тийнейджърка си е направила ринопластика (операция на носа), която е повлияла силно на самочувствието ѝ. Въпреки това актрисата винаги е подхождала предпазливо към естетичните подобрения и е изразявала известен страх от прекомерна намеса във външния вид.

