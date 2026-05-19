България е в невиждана отдавна еуфория – всички празнуват историческата победа на DARA на „Евровизия“. След години надежди, силни участия и немалко разочарования, страната ни най-сетне изживява своя звезден миг - и той дойде с много музика, енергия и танци.

И днес навсякъде звучи „Bangaranga!“ Дори и там, където най-малко бихме очаквали: в театъра. Или пък в залата по художествена гимнастика.

Любопитни кадри публикува преди ден в социалните мрежи Сашо Кадиев. Директно от театралната сцена на Малък градски театър „Зад канала“.

„След края на представлението „Недоразбраната цивилизация“ на Теди решихме да продължим празненството с публиката, защото щастието е взаимно! Бангаранга!“.

Това написа Сашо към видеото, което е повече от показателно за всеобщата еуфория – на него виждаме как и актьорите на сцената, и публиката, изправена на крака, се радват и танцуват под звуците на песента.

Изключително въодушевени са и всички в залата по художествена гимнастика – където и треньори, и гимнастички се движат в ритъма на „Bangaranga“.



„Един отбор. Една емоция. Една енергия. Всички сме Bangaranga!“

Песента, спечелила „Евровизия“, освен радост, е и страхотна мотивация за мнозина. Като Стиляна Николова - европейската шампионка и световна вицешампионка споделя, че е изцяло в „Bangaranga“ настроение". И докато танцува, споделя, че следващата спирка в професионалния ѝ път е Европейско първенство Варна 2026. „Ще се видим там. И ще бъде… Bangaranga!“

Как самата DARA се обърна към всички българи броени часове след невероятната си победа - вижте във видеото:

