Супермоделът Кендъл Дженър и актьорът Джейкъб Елорди са заснети заедно на уединен плаж в Хавай през уикенда, засилвайки слуховете за романс между двамата.

Снимката, получена от TMZ, показва как двамата са се усамотили на плажа и релаксират без видими придружители наоколо, като освен на компанията си се наслаждават на бутилка с алкохол.

Слуховете за връзка между двете звезди започнали да се разпространяват около фестивала Коачела по-рано тази година. Списание "Пийпъл" цитира източник, според когото двамата се срещат и опознават последните няколко месеца.

И Кендъл Дженър, и Джейкъб Елорди са известни с изключителната си потайност по отношение на личния си живот.

Кендал Дженър и актьорът Джейкъб Елорди са в тайна връзка от месеци, въпреки че публичното внимание към тях се засили едва наскоро. Романс, започнал далеч от прожекторите, но след това разкрит. По информация на източници, двамата са започнали да се срещат още през февруари 2026 г., като първоначално са пазили отношенията си далеч от медиите.

Макар че слуховете за връзка избухнаха след появата им на афтърпартито на Джъстин Бийбър по време на фестивала Coachella, се оказва, че отношенията им вече са били в развитие от около два месеца. Още по-вълнуващото е, че нейната сестра - Кайли Дженър е неочакваният „сватовник“.

Според информацията именно тя е насърчила модела да даде шанс на актьора. Кайли е прекарвала време с Елорди по време на наградния сезон заедно със своя партньор Тимъти Шаломе, което ѝ е позволило да го опознае по-добре. Впоследствие тя убедила сестра си, че двамата биха си подхождали, като дори е имала идея за общи срещи на четворката.