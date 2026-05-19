Още един „удар“ за холивудската звезда Брад Пит. Най-голямата дъщеря на актьора и Анджелина Джоли - 21-годишната Захара, се отказа от фамилията на баща си.

За това стана ясно по време на дипломирането на Захара. В неделя, 17 май, тя се включи към официалната церемония, организирана от колежа, който завършва. И докато получаваше дипломата си, удостоверяваща, че вече е професионален психолог, тя бе обявена като Захара Марли Джоли – вместо очакваното Джоли-Пит.

Още през ноември 2023 г. Захара се представя на официално събитие с фамилията на майка си. И неведнъж е говорила за „уникалната, почти сродна“ връзка, която споделя с 50-годишната Анджелина Джоли.

„Любовта ни една към друга е открита и изградена с времето“, казва тя във видео, публикувано в Instagram. „Бях осиновена на 6-месечна възраст и получих едни от най-специалните и любящи хора за свои братя и сестри, както и майка, която ни възпитаваше в ценностите да помагаме на другите, да бъдем добри и винаги да се стремим към личностно израстване.“

Самата Анджелина Джоли в интервю за Time през юли 2020 г. споделя, че е „научила толкова много“ от Захара. „Тя е част от моето семейство. Но и носи африканските си корени и връзката ѝ с нейната страна и континент е нещо, пред което аз искрено се възхищавам“, казва Джоли.

И ако връзката между Анжелина и Захара е толкова здрава и силна, по всичко изглежда, че момичето става все по-отчуждено от своя баща.

Захара, всъщност, е поредното дете на Брад Пит, което решава, че не желае да носи името на баща си и по този начин да се разграничи от него. През 2024 г. Вивиан, най-малката, 17-годишна дъщеря на двойката, беше изписана в надписите на бродуейски мюзикъл като асистент на Джоли с името Вивиан Джоли. В началото на тази година, 24-годишият Мадокс също взе решението да приеме фамилното име на своята майка.

А на 18-ия си рожден ден първородната биологична дъщеря на двойката - Шайло подаде документи за законна промяна на името си, приемайки фамилията Джоли.

По информация на People, Брад Пит е изключително наранен от тези развития. Единственият човек, който му носи опора и утеха в тези трудни за него времена, е приятелката му Инес де Рамон. Вече повече от три години Брад и дизайнерката на бижута са във връзка, която, по всичко изглежда, става все по-задълбочена.