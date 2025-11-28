Редица неприятности и тежки моменти съпътстваха живота на Брад Пит в последните години. От една страна бе дълго проточилият се развод с Анджелина Джоли, обвиненията към него по време на бракоразводното дело и сложните отношения с децата му. А наскоро актьорът се сбогува и с майка си Джейн - която почина през август, на 84-годишна възраст.

Няма как всичко това да не е повлияло на емоционалното състояние на актьора. И ако има едно нещо, в което успява да намери нужната опора, то това е любовта на жената до него - Инес де Рамон.

От вече три години Брад и дизайнерката на бижута са във връзка, която, по всичко изглежда, става все по-задълбочена. Актьорът разчита изцяло на приятелката си в трудните моменти и е истински благодарен, че я има до себе си. Включително и за предстоящите празници, които носят смесени емоции за носителя на „Оскар“.

Снимка: Getty Images

„Празниците винаги са по-емоционално време за Брад,“ разказва близък до актьора източник пред People, намеквайки за сложните му отношения с шестте деца от бившата му съпруга Анджелина Джоли. „Той няма възможност да бъде с пълноценно с децата си в тези специални дни, нещо, което го натъжава.“

Ето защо Инес се оказва единственият най-близък човек до Пит. „Той оценява присъствието ѝ. И е благодарен, че я има в живота си,“ споделя още източникът. „Нейната подкрепа и любов означават всичко за него.“

Снимка: Getty Images

Все пак има и още едно нещо, което помага на Брад Пит да продължава напред. И това е работата. В момента той е зает със снимките на филма „The Adventures of Cliff Booth“ – дейност, която му носи истинско удовлетворение.

Пит и де Рамон са заедно от 2022 г. През октомври стана ясно, че двамата са решили са споделят общ дом – което несъмнено е една наистина голяма крачка напред.

Във видеото - да си припомним една от последните големи роли на Брад Пит в спортната драма от 2025 г. "Ф1":

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK