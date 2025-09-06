Въпреки трудностите в личен план, Анджелина Джоли смело продължава напред. Тя не спира с работните ангажименти, за които е готова да направи драматични промени дори във визията си. Пример за това е участието ѝ в новия филм „Anxious People“ – заради когото се сбогува с емблематичната си дълга коса, заменяйки я със строг рус боб.

Така актрисата изненада своите почитатели, появявайки се на снимачната площадка в Лондон с новата, неочаквана прическа. Визията ѝ бе допълнена от елегантен кремав костюм, а акцентът бе яркочервеното червило и лакът за нокти в същия нюанс.

50-годишната актриса се появи между отделните сцени заедно с най-големия си син Мадокс (24 г.).

В „Anxious People“ Джоли влиза в ролята на инвестиционен банкер. Филмът е адаптация на еднименния роман от 2019 г. на шведския писател Фредрик Бакман. Във продукцията участват още Ейми Лу Ууд и Джейсън Сийгъл.

В последно време се носи упорит слух, че Джоли е в Лондон не само по работа, но и планира да установи в града. Още през август Page Six информира, че актрисата се готви да продаде имението си в Лос Анджелис, което купува през 2017 г. за близо 25 милиона долара.

Историческият имот, построен през 1913 г., някога е принадлежал на легендарния режисьор Сесил Б. ДеМил. През 2021 г. Джоли обясни, че се е преместила в имението дом, за да улесни споразумението за попечителство с бившия си съпруг Брад Пит.

Малко по-късно и списание People съобщи, че Джоли планира да се изнесе от САЩ веднага щом децата ѝ - близнаците Нокс и Вивиен навършат 18 години следващата година. Според близък източник, тя отдавна разглежда няколко възможни места в чужбина. И като цяло няма търпение да напусне Лос Анджелис.

Освен с Мадокс, Нокс и Вивиен, Джоли и Пит имат още три деца – Пакс (21), Захара (20) и Шайло (19). Отношенията на децата с баща им са обтегнати след тежкия развод.

Още за трудностите, през които е преминавала Анджелина Джоли - вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK