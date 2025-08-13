След като спечели одобрението на критиците с драмата Paris Memories, френската режисьорка Алис Винокур се впуска в изследването на света на висшата мода с новия си филм Stitches. Лентата ще направи световната си премиера на Международния филмов фестивал в Торонто през септември 2025 г., а в главна роля ще бъде Анджелина Джоли, която ще играе рамо до рамо с чаровният френски актьор Луи Гарел.

Модата оживява във филм на Алис Винокур

Действието във филма се развива по време на Седмицата на модата в Париж и проследява преплетените съдби на три жени. Главната роля е поверена на красивата Джоли, която ще изиграе образа на режисьорка. Това е поредната ѝ екранна поява, свързана с френската столица, след като наскоро изпълни ролята на Мария Калас в биографичния филм Maria (2024), заснет в Париж и представен с голям успех на кинофестивала във Венеция. В актьорския състав влизат още Ела Румф, Аниер Аней и Финеган Олдфийлд. Филмът ще бъде заснет както на френски, така и на английски език.

Алис Винокур, която стои зад заглавия като Maryland и Proxima, продължава традицията си да работи с талантливи, световноизвестни актриси. С избора на Анджелина Джоли тя се присъединява към тенденцията сред френските режисьори да канят холивудски звезди в европейски продукции. Пример за това са Корали Фаржеа с Деми Мур в The Substance и Мелани Лоран с Мишел Йео в предстоящия The Mother.

Очакванията към филма Stitches са високи, както заради впечатляващия актьорски състав, така и заради силната визуална и естетическа чувствителност на Винокур. Премиерата в Торонто ще бъде първият голям тест за филма, преди да тръгне по световните екрани тази есен.

Снимка: Getty Images

