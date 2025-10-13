Анджелина Джоли разкри нови подробности за бурната си раздяла с Брад Пит в рамките на продължаващата им съдебна битка, съобщава уебсайтът "Дейли бийст".

Двамата финализираха развода си през декември 2024 г. след осемгодишна правна сага, но спорът им далеч не е приключил – бившите съпрузи все още се съдят за собствеността върху френското им имение „Шато Миравал“.

В нови съдебни документи от 6 октомври, свързани с имота, Джоли пише: „Събитията, довели до необходимостта да се разделя с бившия си съпруг, бяха емоционално тежки за мен и за нашите деца.“

Актрисата подаде молба за развод през 2016 г., пет дни след като твърди, че Пит е проявил физическо и словесно насилие към нея и децата им по време на полет от Франция до Калифорния, докато е бил в нетрезво състояние. Пит отрича тези обвинения.

Снимка: Getty Images

Джоли обяснява, че след раздялата е оставила на Пит „пълен контрол и право на обитаване“ на „Шато Миравал“ и дома им в Лос Анджелис „без никакво обезщетение“, надявайки се това да го направи „по-спокоен“ след трудния и травматичен период.

„До ден днешен аз и децата никога не сме стъпвали отново в имота, заради връзката му с болезнените събития, довели до развода“, казва Джоли.

Родители на 6 деца

Двамата имат шест деца: Мадокс (24), Пакс (21), Захара (20), Шайло (19) и близнаците Нокс и Вивиен (17).

След раздялата половината от децата са решили да се откажат от фамилията на Пит. Захара беше първата, последвана от Вивиен и Шайло.

Търсене на нов дом

Джоли твърди, че веднага след раздялата е започнала да търси нов дом за себе си и децата. Първоначално е наела жилище, докато намери по-постоянно решение.

„Исках да гарантирам, че Брад ще остане важна част от живота на децата, затова търсех имот близо до неговия дом“, допълва тя.

Актрисата пояснява, че средствата ѝ са били „вложени в Миравал“ и не е искала издръжка или финансова помощ от Пит.

Снимка: Getty Images

Представители на Пит не са коментирали обвиненията, но източник, близък до актьора, заяви, че твърденията на Джоли са „опит да се отклони вниманието от същинския проблем“.

„Това е търговски спор, който няма нищо общо с бракоразводното дело. Това е опит на отсрещната страна да смеси двете теми и да оправдае продажбата на Миравал“, казва източникът.

Джоли продава своя дял от винарната

През 2021 г. Джоли продаде своя 64-милионен дял от имота на Юрий Шефлер – собственик на SPI Group, компания-майка на Stoli Group. Пит я съди от февруари 2022 г., твърдейки, че продажбата нарушава предишно споразумение, според което нито един от двамата не може да продаде своя дял без съгласието на другия.

Делото продължава и включва искания за разкриване на договори за поверителност. Пит се опитва да разпита Алексей Олийник от Stoli Group, за когото вярва, че има ключова информация за преговорите на Джоли. Олийник обаче твърди, че като жител на Швейцария не може да бъде принуден да участва в процеса в Калифорния. Съдът все още не се е произнесъл по въпроса.

На 30 юни Пит подаде документи с искане да получи достъп до лична кореспонденция на Джоли, за която вярва, че може да има ключово значение за делото.

Вижте повече за Анджелина Джоли в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK