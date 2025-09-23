Холивудската звезда Анджелина Джоли заяви, че обича страната си, но в момента не я „разпознава“, защото според нея хората там живеят в „много тежки времена“, пише "Пийпъл".

50-годишната Джоли, която е родена в Лос Анджелис, говори за свободата на изразяване в САЩ по време на пресконференция на филмовия фестивал в Сан Себастиан в неделя.

Това се случва след убийството на консервативния активист Чарли Кърк и последвалите обвинения за цензура, след като нощното токшоу на Джими Кимъл беше временно спряно заради коментари относно реакциите на смъртта му.

„Обичам страната си, но в момента не я разпознавам“, каза Джоли.

„Винаги съм живяла в международен контекст. Семейството ми е международно, приятелите ми, животът и мирогледът ми също са международни – аз съм за равноправие и единство. Затова всичко, което разделя или ограничава личното изразяване и свободите на хората, ми се струва много опасно", допълва актрисата.

"Мисля, че живеем в толкова сериозни времена, че трябва да внимаваме с думите си. Ще бъда внимателна по време на тази пресконференция, но ще кажа, че тези времена са наистина тежки и всички ние ги преживяваме заедно“, категорична е тя.

Консервативният активист Кърк беше съюзник на президента Доналд Тръмп, който обвини „радикалната левица“ за смъртта му и заплаши да преследва либерални организации, дарители и телевизионни мрежи, които, според него, клеветят или приемат са радост новината за убийството.

Решението на американската телевизионна мрежа ABC да изтегли шоуто на Джими Кимъл от програмата си предизвика масова критика, включително от холивудски звезди като Бен Стилър и Джейми Лий Къртис, пише още БТА.

Джоли присъства на конференцията, за да представи новия си филм Couture, който разказва историята на три жени, включително нейния персонаж Максин, която пристига в Париж, за да режисира видео за модно събитие, но се разболява сериозно.

