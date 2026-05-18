Теодор Салпаров е едно от най-разпознаваемите лица в историята на българския волейбол. Той е част от златното поколение на националния отбор, стигнало до бронзовите медали на световното първенство (2006) и Световната купа (2007) в Япония, както и на европейския шампионат в Турция през 2009. Участник на две Олимпиади - Пекин (2008) и Лондон (2012), където тимът ни завършва на четвъртото място. Играе полуфинали на Световната лига през 2004, 2006, 2012, 2013, както и на европейските първенства през 2013 и 2015.

Един от най-обичаните български волейболисти ще сложи край на бляскавата си кариера с грандиозен бенефис. А слизането му от голямата сцена след 20 години в професионалния спорт обещава да се помни дълго. Салпаров винаги е бил сред любимците на публиката и сега иска да върне жеста - със събитие, което ще бъде единствено по рода си в България и което ще отбележи по незабравим начин пътя на №13 в световния волейбол.

Сега, след над 20 години на най-високо ниво, славната кариера на българския "Любимец 13" ще бъде отпразнувана подобаващо - с бенефис, какъвто българският спорт още не е виждал. Зрелищният бенефис, който предстои да събере поколения фенове, съотборници и легенди на българския и световния волейбол, ще бъде излъчван на 5 септември 2026 г. по bTV.

За феновете Теодор Салпаров ще остане завинаги символ на енергия, характер и непримиримост на игрището, но извън спорта животът му преминава през различни етапи - дълги години в чужбина, семейни промени, нова любов, бащинство и изграждане на стабилно семейство.

Личният живот на Теодор Салпаров е история за промени, порастване и постепенно намиране на баланс между спорта и семейството. От младия волейболист, прекарал години по света, до бащата на три деца и партньор на една от най-популярните български актриси - пътят му показва, че зад образа на темпераментния спортист стои човек, който цени близките си и се стреми към стабилност. Любовта му с Ралица Паскалева, отношенията с децата му и спокойният начин, по който двамата изграждат живота си, превръщат Салпаров не просто в спортна звезда, а в една от онези публични личности, които хората усещат като истински.

Детството и ранните години

Теодор Салпаров е роден на 16 август 1982 г. в Габрово. Още от ранна възраст спортът присъства силно в живота му. В интервю Салпаров разказва, че първоначално мечтата му е била футболът, но съдбата постепенно го отвежда към волейбола. Спортният дух у него е наследен - майка му Тодорка Симеонова също е волейболистка. Започва да тренира волейбол в ЦСКА през 1995 г. при Стефан Христов, а първите си професионални стъпки прави при „червените“ под ръководството на Александър Попов. На 14-годишна възраст се мести в София, за да преследва професионална кариера. Именно там започва истинският му спортен път, който по-късно ще го превърне в едно от най-успешните волейболисти на пост либеро в историята на българския волейбол.

Годините в Русия и животът далеч от България

Голяма част от кариерата на Салпаров преминава в Русия, където играе за някои от най-силните клубове. В интервю той казва: „Половината ми живот мина в Русия". Тези години се оказват важни не само професионално, но и личностно. Животът в чужбина, постоянните лагери и състезания изграждат у него дисциплина и устойчивост, но и усещане за самота, за което много професионални спортисти рядко говорят открито. Русия е първият му дом зад граница и страната, в която записва най-големите си клубни успехи. Играе за Луч (Москва), Газпром (Сургут), Динамо (Москва) и Зенит (Казан). Именно с екипа на последните през 2017 г. печели исторически квадрупъл (първенство и Купа на Русия, Шампионска лига и световно клубно първенство). В предходните два сезона (2015 и 2016) Зенит и Салпаров са отново доминанти в Суперлигата на страната, Шампионската лига и за Купата на Русия, а към това добавят сребро от световното клубно първенство. В България се завръща за две титли с Нефтохимик през 2018 и 2019 г., а последните си мачове изиграва с тима на Хебър (Пазарджик).

Първият брак и първото дете

Преди връзката си с Ралица Паскалева Теодор Салпаров има брак с бившата волейболистка Бойка Делиева. От този брак се ражда първият му син - Георги. През годините Салпаров рядко е говорил подробно за раздялата с първата си съпруга, като очевидно е предпочитал да пази тази част от живота си далеч от публични конфликти. В различни публикации обаче ясно личи, че той поддържа връзка със сина си Георги и присъства активно в живота му.

Любовта с Ралица Паскалева

Най-известната връзка в живота на Теодор Салпаров безспорно е тази с актрисата Ралица Паскалева. Двамата започват отношенията си през 2017 г. В началото пазят връзката си далеч от медиите, но постепенно стават една от най-популярните двойки в българския публичен живот.

В интервю Салпаров признава: „Аз направих първата крачка към нея". По думите му двамата бързо намират общ език въпреки различните си професии. Интересното е, че връзката им започва в момент, в който и двамата вече са достатъчно зрели и изградени личности.

Коя е Ралица Паскалева

Ралица Паскалева е актриса и телевизионна водеща. Родена е на 20 септември 1989 г. в Русе, България, в семейството на Даниела и Красимир Паскалеви. Учи в СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ в град Русе, а по-късно завършва „Първа езикова гимназия“ във Варна.

Приета е още от първия път в НАТФИЗ в класа на проф. Стефан Данаилов. Още преди да завърши академията през 2012 г., започва да се снима в български и чуждестранни продукции. През 2015 година Ралица Паскалева завършва ускорен курс Film Acting в известната киноакадемия NYFA - New York Film Academy в кампуса La Femis в Париж. На театралната сцена от 2011 до 2012 г. играе на сцената на театър „Българска армия“ в представлението „Както ви харесва“ на проф. Красимир Спасов. Играе един месец в представленията Médée, l'insomnie de l'amour monstre и Casanova - Requiem for love в Théâtre de l'Épée de Bois в Париж. През 2018 г. играе на сцената на Театър София в представлението „Тирамису“.

Паскалева е известна с ролите си във филми и сериали, които са на адвокат Милена Хаджийска в „Кантора Митрани“, журналистката Дарина Михайлова в „Столичани в повече“, Дженифър в „Корпус за бързо реагиране 2: Ядрена заплаха“, принцеса Арабела в „Името на краля 3“, Симона Александрова в „11А“, Елза в „Лабиринти на любовта“ и други. Паскалева озвучава два анимационни филма, записани в студио „Александра Аудио“ през 2017 г. и 2022 г. Първият е „Емоджи: Филмът“, в която озвучава Терабайт, а вторият е „DC Лигата на супер-любимците“ като Жената-чудо, която е и последната ѝ роля в дублажа.

Бащинството - най-важната роля

През 2018 година Теодор Салпаров и Ралица Паскалева стават родители на първия си общ син - Максим. Салпаров публикува емоционално послание в социалните мрежи: „Най-голямото щастие на света е това същество в моите ръце и се казва Максим Теодор Салпаров!“. Това е един от редките моменти, в които волейболистът показва толкова открито емоциите си публично. През октомври 2023 г. семейството се увеличава с още едно момче. Така Салпаров става баща на три деца: Георги от първия му брак, Максим и втория му син от Ралица Паскалева. През последните години Салпаров започва все по-често да говори за семейството като за основен източник на спокойствие. В публикации и интервюта ясно се вижда, че ролята му на баща постепенно става по-важна от публичния образ на спортист. По време на пандемията той публикува снимки със семейството си и децата, а медии описват атмосферата около него като „семейна идилия“. През 2024 г. Ралица публикува емоционално послание по повод годишнината им: „Вяра, Надежда, Любов! Истински важните неща в едно семейство!“.