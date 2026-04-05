Шайло Джоли сама изгражда своето име! 19-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит се появи в тийзър видео за новия музикален клип на K-pop изпълнителката Дайонг, с което даде тласък на дългогодишната си танцова кариера. А появата ѝ в такъв проект със сигурност изненада зрителите.

В клипа младата звезда беше облечена в кафяв дантелен топ, като изпълнява танцова сцена за песента „What's a Girl to Do“. Кадър в близък план на Шайло показва нейната сразяваща прилика с майка ѝ - с халки, пригладена назад коса и опушен грим на очите, които ни връщат обратно в 90-те.

Според Starship Entertainment, Шайло се е явила на прослушване за музикалния видеоклип по време на отворен конкурс. Представител каза пред корейското Maeil Business, че екипът „нямал представа“ кои са родителите на танцьорката и „съвсем наскоро разбрал случайно“, след като снимките приключили.

„Проведохме открито прослушване в Съединените американски щати, за да изберем изпълнители за музикалния видеоклип на Дайонг“, сподели представител с новинарския канал. „Сред участниците бяха няколко изпълнители, свързани с танцова група, наречена „Culture“. Шайло беше избрана на последния кръг и в крайна сметка се присъедини.“

Снимка: Getty Images

Анджелина Джоли на 18 години, 1993 г.

Шайло, която е запазила сравнително личен живот, въпреки че е израснала в светлината на прожекторите, е била забелязана преди това в Millennium Dance Complex в Лос Анджелис. Хореографи като Хамилтън Еванс и Колани Маркс са хвалили танцьорката и нейната работна етика, а през 2024 г. Лил Келан Картър сподели видео на звездата с надпис „движенията ѝ са невероятни“.

Видеоклипът към песента излиза на 7 април.