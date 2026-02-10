Подходящо за жена, участваща във филм, наречен „Couture“, Анджелина Джоли със сигурност се облича подобаващо! На 9 февруари в Париж Джоли се завърна на червения килим за премиерата на филма за Алис Уинокур във френската столица.

Актрисата играе ролята на Максин, американска режисьорка, която пристига, за да документира френска модна къща по време на Седмицата на модата в Париж, докато крие потенциално животозастрашаваща диагноза.

Анджелина Джоли се присъедини към модната тенденция на т.нар. „голи“ тоалети на червения килим, носейки дълга рокля от телесен материал, украсена със сребърни пайети и ресни с мъниста. Макар и доста секси, роклята беше с нисък гръб, но висока цепка.

Въпреки че тя не е сред откривателите на тенденцията, роклята ѝ пасваше чудесно. Припомняме за наградите „Златен глобус“ през 2025 г., когато тя се появи на килима, носейки рокля от пролетната колекция на Александър Маккуин за 2025 г., украсена с тъмни кристали, върху мрежеста основа.

Снимка: Getty Images

Още един от модните навици на актрисата се промъкна: склонността ѝ към практични черни обувки на висок ток. За премиерата на филма тя съчета вталената „гола“ рокля с чифт черни обувки на висок ток с остър връх. Всички елементи от визията ѝ определено бяха точно на място.

Действието във филма се развива по време на лудостта на Седмицата на модата в Париж. Животът на три жени се пресича: Максин (Анджелина Джоли), режисьорка, която открива, че има рак на гърдата и е въвлечена в неочаквана връзка с познат колега (Луи Гарел); Ада (Ание Аней), ново лице в света на модата, бягаща от предопределено бъдеще у дома в Южен Судан; и Анжел (Ела Румпф), гримьорка, работеща в сенките на модните подиуми.

Докато пътищата им се пресичат, филмът разкрива тихата съпротива зад публичния спектакъл и обръща внимание на неизказаната солидарност, споделяна между тези жени от различни професии, култури и континенти.

Нова любов?

В социалните мрежи се появиха слухове, че Анджелина Джоли е започнала връзка с френския актьор и режисьор Луи Гарел, след снимките на филма „Couture“.

Той вече е необвързан, след като се раздели със съпругата си Летисия Каста през лятото на 2025 г. Връзката им е приключила тихомълком след 10 години брак и раждането на сина им Азел през 2021 г., съобщават от parismatch.be.

Засега Анджелина Джоли не е правила никакви официални изявления за настоящия си любовен живот, след развода си с Брад Пит.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER