Холивудската актриса Анджелина Джоли посети един от най-опасните градове на фронтовата линия в Украйна - Херсон, където се срещна с медицински персонал, доброволци и цивилни, живеещи под постоянни атаки от руските войски, предаде Ройтерс.

"Във време, когато правителства по света обръщат гръб на защитата на цивилните, силата и взаимната подкрепа между хората са смайващи“, сподели Джоли в изявление, публикувано в четвъртък от фондация Legacy of War ("Наследство на войната“), която подкрепи посещението ѝ в Херсон и в близкия град Николаев.

"Хората от Николаев и Херсон живеят с опасността всеки ден, но отказват да се предадат“, каза още Джоли, цитирана от Ройтерс. Разпространените кадри показват как Джоли, облечена с бронирана жилетка, се среща с деца в стая без прозорци.

Херсон, някога с население от близо 300 000 души, е най-големият град в обсега на руската армия, което го прави един от най-опасните градове в Украйна. Той беше окупиран от руските сили от март 2022 г. до изтеглянето им осем месеца по-късно през река Днепър. Русия отрича умишлените атаки срещу цивилни.

"Много сме благодарни за посещението на Джоли и за факта, че хората идват тук“, каза Александър Толокоников, заместник-началник на областната администрация на Херсон, пред държавната телевизия на Украйна.

"Понякога изглежда, че сме били забравени, но виждаме, че това не е така", допълни той.

През 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов, пише още Ройтерс.

Американската актриса, която е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, направи изненадващо посещение на западния украински град.

Първоначално кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На снимката се вижда, че Джоли е облечена с бронирана жилетка.

Източници, близки до организаторите на посещението, казват, че Джоли е посетила пациенти в болница, разговаряла е с лекари и майки в родилното отделение и е обърнала специално внимание на малките пациенти в детската болница.

Посещението на Джоли В Украйна се е състояло като част от хуманитарна програма, насочена към подкрепа на медицински заведения в засегнати от войната региони в страната.

Представителите на Джоли все още не са коментирали подробностите около пътуването, позовавайки се на частния му характер.

Анджелина Джоли е специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците от 2012 г., като оттогава предприема десетки пътувания, за да посети лагери с бежанци от страни като Йемен, Буркина Фасо, Венецуела и много други.

Вижте повече за ситуацията в Украйна преди зимата в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK