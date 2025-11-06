Американската актриса Анджелина Джоли, която е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, е направила изненадващо посещение в град Херсон в Украйна, съобщава Укринформ, цитирайки украински представители.

Кадър с актрисата публикува във Фейсбук бившият член на градския съвет в Херсон Виталий Богданов. На снимката се вижда, че Джоли е облечена с бронирана жилетка.

Източници, близки до организаторите на посещението, казват, че Джоли е посетила пациенти в болница, разговаряла е с лекари и майки в родилното отделение и е обърнала специално внимание на малките пациенти в детската болница.

Посещението на Джоли В Украйна се е състояло като част от хуманитарна програма, насочена към подкрепа на медицински заведения в засегнати от войната региони в страната.

Представителите на Джоли все още не са коментирали подробностите около пътуването, позовавайки се на частния му характер.

Медицинският персонал е изразил благодарност за вниманието на актрисата към нуждите на здравеопазването в Херсон. Медиците казват, че подобни посещения осигуряват не само морална подкрепа, но и изпращат послание към света, че украинците, страдащи от руски атаки, не са забравени, пише News Ukraine.

Повече подробности за програмата за помощ и евентуалните следващи стъпки се очакват по-късно.

От кадри в социалните мрежи се вижда още, че холивудската звезда е получила възпоменателна монета, с надпис "Херсон", пише Униан.

Видео показва как началникът на Херсонския гвардейски военен окръг връчва на на Джоли възпоменателната монета, на която са изобразени символyt на града и площад "Свобода", където жителите му се събираха на протести и митинги по време на окупацията.

Анджелина Джоли е специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците от 2012 г., като оттогава предприема десетки пътувания, за да посети лагери с бежанци от страни като Йемен, Буркина Фасо, Венецуела и много други.

Припомняме, че през 2022 г. Анджелина Джоли също бе в Украйна, като тогава посети град Лвов. Тя посети настанени в болница деца, пострадали при атака над Краматорск, припомня Укринформ.

Анджелина Джоли е била скрита в бомбоубежище, след като сирените в Лвов са засвирили в знак на тревога. На въпрос дали се страхува, актрисата тогава отговори, че всичко е било наред.

46-годишната звезда, която е известна с хуманитарната си дейност, изненадващо посети болничното заведение в западния украински град.

"В една от болниците тя е посетила деца, пострадали от ракетния удар на руските военни по гарата в Краматорск. Била е много развълнувана от техните истории. Едно момиче дори успя да разкаже на г-жа Джоли за своята мечта насаме", съобщи тогава Максим Козицки, ръководител на областната военна администрация в Лвов, цитиран от CNN.

Тогава Джоли посети и интернат в Лвов, като обеща на децата там да се върне отново в страната един ден.

Без ток и петрол - вижте как се справя Украйна на прага на зимата в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK