Седмицата на модата в Париж е сред най-бляскавите и очаквани събития. През януари 2026 г. в позлатените салони и исторически пространства на Париж легендарни модни къщи като Dior и Chanel и утвърдени имена в кутюра като Schiaparelli и Robert Wun се се уявяват с най-амбициозните си визии – и напомнят защо модата на най-високо ниво все още има значение.

От конструкции, които се противопоставят на гравитацията, до бродерии на ръба на сюрреалистичното – сезонът е особено наситен: среща между наследство и преоткриване, сдържаност и разкош.

Ето кои са най-горещите моменти от Седмицата на висшата мода пролет-лято 2026, подбрани от Harpers Bazaar.

Schiaparelli

Френската луксозна къща не просто откри седмицата – тя буквално я разтърси. Озаглавена The Agony & The Ecstasy, последната колекция е като емоционално освобождаване, реализирано чрез симфония от небесни пера, цветя и тюл. В музея Petit Palais, пред погледа на звезди от ранга на Деми Мур и Карла Бруни, Schiaparelli отприщи полет на фантазията, в който природата оживя. Моделите се появиха в остро скроени сака с яки от пера, извисяващи се като катедрали и авангардни рокли, разцъфнали от тюл, смола и кристали. Облеклата изглеждаха по-малко като дрехи и повече като материализирана емоция - с близо 8000-те часа, които изисква само една рокля за изработка.

Christian Dior

Кутюрните идеи на Dior се разгрърнаха като поетично пренастройване. Колекцията заложи на флорални мотиви - уголемени силуети, 3D елементи и детайли, които приканваха към по-внимателен поглед. Иконичните сака на модната къща бяха удължени и преосмислени, крушовидни рокли до пода нежно обгръщаха тялото, а конусовидни силуети намигаха към историята на кутюра с лекота. Природата бе навсякъде – в живописни принтове, зелени ресни и чанти с формата на калинки и пчели, подобни на бижута.

Rahul Mishra

Alchemy на Rahul Mishra се разкри като медитация върху самото сътворение. Вкоренена в панчабута – петте елемента в индийската философия и разширена чрез научни идеи за пространство и време, колекцията превърна абстрактната мисъл в педантичен кутюр. Месеци координация между Индия и Париж се разкриха в дрехи, наситени с много труд. Силуетите, проблясваха от пайети и ръчна бродерия – и вместо буквални препратки, дизайнът предложи хиперреалистични интерпретации на природата – земя, вода, топлина и светлина, пресъздадени чрез текстура, обем и занаятчийство.

Chanel

Сто и единадесет години след като Коко Шанел представя първата си колекция висша мода, модната къща направи немислимото – оголи всичко до същината. Този път дизайнерите на модната поставиха въпроса дали Chanel може да бъде без обичайната си „броня“ – туид, копчета, излишък. Отговорът дойде под формата на ефирни шифонени костюми, бледи подобия на оригинала, вискоза и туид, платове с бродирани пера и чанти леки като дъх. Колекцията беше чувствена, сдържана и изненадващо модерна.

Снимка: instagram/ellemalaysia

Gaurav Gupta

Колекцията на Gaurav Gupta, озаглавена The Theory of Everything бе вкоренена в индийската философия адвайта – идеята за неделима, небинарна реалност. Ревюто премина през време, пространство и дух с характерната за индийския дизайнер скулптурна прецизност. Подиумът се откри със знакови архитектурни рокли в течно черно, чиито обеми бяха очертани със звездоподобна бродерия, след което премина към строги бели колони, разпадащи се на флорални форми, люспи и високогланцови повърхности.

Снимка: instagram/gauravguptaofficial

Във видеото - любопитни моменти и от мъжката мода, представена на Седмицата на висшата мода в Париж 2026:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER