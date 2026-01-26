Цветята имат важна символика, които далеч надхвърлят красотата им. Добре е да я знаем, когато избираме какво да посадим в саксии или на двора си. Много цветя привличат късмет и положителна енергия, което ги прави чудесен избор още в началото на 2026 година. Брус Бенет, сертифициран професионален градинар от Gardens by Design, препоръчва кои растения да избирате.

10 цветя, които носят късмет

От нежната романтика на божурите до слънчевия оптимизъм на слънчогледите, се смята, че някои цветове канят късмета директно в дома. Много от тези „късметлийски“ сортове са изненадващо лесни за поддръжка, което ги прави подходящи както за начинаещи , така и за опитни градинари.