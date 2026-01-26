Цветята имат важна символика, които далеч надхвърлят красотата им. Добре е да я знаем, когато избираме какво да посадим в саксии или на двора си. Много цветя привличат късмет и положителна енергия, което ги прави чудесен избор още в началото на 2026 година. Брус Бенет, сертифициран професионален градинар от Gardens by Design, препоръчва кои растения да избирате.
10 цветя, които носят късмет
От нежната романтика на божурите до слънчевия оптимизъм на слънчогледите, се смята, че някои цветове канят късмета директно в дома. Много от тези „късметлийски“ сортове са изненадващо лесни за поддръжка, което ги прави подходящи както за начинаещи , така и за опитни градинари.
Невен (Tagetes)
Ярките, злати на цвят невени са символ на богатство и оптимизъм. Вярва се, че те предпазват от негативната енергия и носят късмет в дома. Причината - тяхната прилика със златни монети.
- Размер на растението: от 15 до 90 см, в зависимост от сорта
- Как се полива: умерено поливане
- Каква почва обича: Добре дренирана почва
Жасмин (Jasminum)
Ароматно цвете, свързано с любов, просперитет и духовен мир. Жасминът е любим на градинарите заради красотата и богатата си символика. Едно от най-често засажданите цветя в ренесансовите английски и френски дворове.
- Размер на растението: от 15 см до 4,5 метра; по-малките сортове се предлагат в саксии, от големите се правят живи огради
- Каква почва обича: Богата, добре дренирана почва
- Как се полива: редовно поливане, но избягвайте пренасищане
Хризантема (Chrysanthemum spp.)
Известни са с това, че са символ на дълголетие и богатство. Хризантемите са популярно цвете в много култури, особено в Азия. Там често ги засаждат или поидаряват за привличане на късмет.
- Размер на растението: 30 см до над метър
- Каква почва обича: плодородна, добре дренирана почва
- Как се полива: обича постоянна влажност
Орхидея (Orchidaceae)
Орхидеите са символ на плодородието, изобилието и лукса. Твърди се, че ако имате орхидеи във вашата градина или в стаите, те ще привличат красота и елегантност.
- Размер на растението: 15-122 см, в зависимост от вида
- Каква почва обича: специализирана смес за саксии за орхидеи; много от тях виреят на закрито във всички зони
- Как се полива: поливайте, след като горният слой изсъхне
Божур (Paeonia)
Божурите се свързват с романтика, просперитет и чест. Те са особено благоприятни във фън шуй практиките.
- Размер на растението: от 60 см до 120
- Каква почва обича: Добре дренирана, плодородна почва
- Как се полива: редовно поливане по време на цъфтеж
Слънчоглед (Helianthus)
Слънчогледът символизира щастие, жизненост и изобилие. Това прави тези цветя идеален за повишаване на енергийното ниво във вашия дом и градина.
- Размер на растението: от 60 см до 3 метра, в зависимост от сорта
- Каква почва обича: рохкава, добре дренирана почва
- Как се полива: умерено поливане
Лотос (Nelumbo nucifera)
Лотосът е свещено цвете в много култури. То е символ на чистота, просветление и просперитет.
- Размер на растението: от 90 см до 1, 80 м; вирее в езера или водни градини
- Каква почва обича: Засадена във вода с дълбочина поне 30 см
- Как се полива: нуждае се от много слънце
Лавандула (Lavandula)
Известна с успокояващия си аромат, лавандулата символизира късмет и просперитет. Освен това, тя привлича полезни опрашители - пчели и пеперуди, във вашата градина.
- Размер на растението: от 20 см до 1,50 метра, на отделни стръкове и туфи
- Каква почва обича: добре дренирана почва
- Как се полива: предпочита сухи условия с минимално поливане
Хибискус (Hibiscus rosa-sinensis)
Хибискусът се свързва с богатство и слава в китайската култура. Смелите и ярки цветове внасят тропически усет в градините и приятна атмосфера в домовете.
- Размер на растението: от 90 см до 3 м
- Каква почва обича: плодородна, влажна почва
- Как се полива: редовно поливане, но избягвайте преовлажняване
Циния (Zinnia spp.)
Викторианците са ценели циниите като символи на трайна обич и приятелство. Смята се, че ярките им цветове привличат добра енергия и просперитет.
- Размер на растението: от 30 см до 1,20 м, в зависимост от сорта
- Каква почва обича: добре дренирана почва
- Как се полива: поливайте обилно, но рядко
