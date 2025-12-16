Традиционно през зимата по-голямата част от градината минава в режим на зимен покой - а някои растения дори не успяват да преживеят ниските температури. Но съществуват издръжливи многогодишни растения, които отказват да се предадат, независимо колко студено е навън. Тези устойчиви видове понасят с лекота екстремните условия, внасяйки живот и цвят, когато останалата част от градината е притихнала.

Така че ако искаме дворът ни да изглежда жив и през зимата, може да засадим тези студоустойчиви многогодишни растения, които цъфтят красиво през по-студените месеци.

Кукуряк (Hellebores)

Подходящо наричан „коледна роза“, този многогодишен вид впечатлява с богата гама от розови, лилави, жълти и бели цветове през цялата зима.

Макар да се установява сравнително бавно - обикновено са нужни няколко години, за да се развие напълно, с времето започва умерено да се самозасява и образува малки туфи. И дори когато не цъфти, листата му са красиви и зелени.

Кокиче (Giant Snowdrop)

Това многогодишно растение израства от луковици и достига височина около 15–30 см, с красиви бели цветове, които радват окото от края на януари до април.

Най-добре се развива в полусянка и влажна, добре дренирана почва. И е сред първите цветя, които цъфват всяка година, често пробивайки снега и разнасяйки лек меден аромат.

Теменужки (Wave Pansies)

Ако бъдат засадени или използвани като декорация през есента, те спокойно понасят слана и продължават да цъфтят дори при температури около и под нулата.

При по-силна слана или продължителна зима, теменужките изпадат в покой и листата им може да придобият виолетов оттенък. Но в момента, в който температурите отново се повишат, цветовете бързо се възстановяват – за ранен пролетен цъфтеж.

Зимен жасмин (Winter Jasmine)

Този полувечнозелен храст носи името си с право, тъй като цъфти именно в средата на зимата. От януари до март той се покрива с яркожълти цветове, често още преди да се появят листата.

Растението е идеално за спускане по стени или огради. За разлика от истинския жасмин, цветовете му не са силно ароматни, но слънчевият им цвят на фона на сивото зимно небе напълно компенсира това.

Вероника (Speedwell)

Многогодишно растение, което изисква ежегодно подрязване за поддържане, но въпреки това е по-лесно в сравнение с грижите за тревната площ.

През зимата листата му започват да придобиват впечатляващ пурпурно-червен оттенък. С времето растението се разстила плътно и образува гъст, лесен за поддръжка килим от цвят - стига да има добре дренирана почва и полусянка, за да се развива оптимално.

