Париж отново стана центърът на вселената! Седмицата на висшата мода Haute Couture за сезон пролет/лято 2026 превърна френската столица в истински празник на изяществото.

Градът на светлините събра най-големите имена в индустрията, за да станат свидетели на колекции, които не са просто дрехи, а чисто изкуство. На фона на историческия „Гран Пале“ и емблематичните зали на Dior, една фамилия успя да открадне цялото внимание – тази на Никол Кидман, съобщава People.

Никол Кидман – посланик на класиката

58-годишната актриса доказа защо е модна икона, заемайки почетното си място на първия ред на ревюто на Chanel. Обявена за посланик на марката през октомври 2025 г., Кидман демонстрира перфектно съчетание между дързост и вечна елегантност.

За разлика от изцяло розовия интериор на залата, Никол избра „малката черна рокля“, но в нейния най-драматичен вариант. Моделът от колекцията Chanel Métiers d'Art 2026 впечатли с:

Акценти от пера: Черно-бели детайли около яката и ханша

Особено внимание привлякоха обувките й – дизайн с квадратни върхове от дебютната колекция на новия креативен директор Матийо Блази, който вече дава заявка да промени облика на най-старата действаща модна къща. Самата Кидман, която седеше до Ана Уинтур, не скри вълнението си от работата с Блази, споделяйки пред WWD, че с нетърпение очаква да носи неговите „великолепни творения“. В залата компания й правеха звездни имена като Дуа Липа, A$AP Rocky, Тилда Суинтън и Маргарет Куоли.

Новата модна муза 2026

Никол обаче не беше единствената от семейството, която предизвика фурор. Само ден по-рано, нейната 17-годишна дъщеря Сънди Роуз Кидман-Ърбан направи своя официален дебют на подиума за Dior. Младата надежда на модата показа два коренно различни, но еднакво впечатляващи облика.

На подиума Сънди Роуз дефилира с дълъг черен тренчкот с крокодилска текстура, украсен с голяма лилава орхидея. Обувките й бяха истинско произведение на изкуството – стилети с волани, напомнящи цветна леха.

Извън дефилето тя бе заложила на късо кожено яке, сиви карго панталони с ниска талия и чанта „седло“ на Dior, допълнени от новия й по-тъмен, червеникав цвят на косата.

Сънди Роуз носи черно кожено яке, розова чанта Dior, сиви дънки карго и кафяви слънчеви очила пред Christian Dior по време на ревюто на висша мода пролет-лято 2026 като част от Седмицата на модата в Париж през 2026 г.

Още снимки от Седмицата на модата в Париж вижте в галерията по-горе.

