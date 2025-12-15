Цяла глава от модната история излиза от сенките: в Париж двойна изложба разкрива за първи път част от колекцията Диор на Азедин Алая, където емблематичните рокли на Кристиан Диор са показани редом с дързостта на френско-тунизийския дизайнер.

От понеделник фондация „Азедин Алая“ представя диалог между около тридесет силуета на изобретателя на „Новата визия“ и тези на майстора на кройката в изложбата „Азедин Алая и Кристиан Диор, двама майстори на висшата мода“. Едновременно с това, от 20 ноември, Галерия Диор представя около сто непоказвани досега произведения в изложбата „Колекцията Диор на Азедин Алая“.

Тези произведения идват от личния архив на световноизвестния дизайнер. Страстен колекционер, в продължение на близо четиридесет години той е събрал около 20 000 облекла и аксесоари, включително приблизително 600 творения на Диор.

Алая винаги е бил „очарован от значимостта на роклите на Диор, които „сякаш съществуваха сами по себе си“, каза пред AFP Оливие Сайяр, директор на фондация „Азедин Алая“ и куратор на двете изложби.

Снимка: Getty Images

Добре пазена тайна

Докато страстта му към традиционната мода беше широко известна, точното съдържание на архивите му остана загадка до смъртта му през 2017 г.

„Той беше изключително дискретен по отношение на това, което притежаваше. Никога не искаше да ни покаже колекцията си“, обяснява Оливие Флавиано, директор на галерия Диор.

Едва през 2023 г. фондация „Алая“ се обърна към модната къща Диор, за да идентифицира и каталогизира тези произведения. Повечето от тях са забележително добре запазени и са се доказали като значими произведения на изкуството.

Снимка: Getty Images

„Има модели, които не сме имали в архивите си“, посочва Флавиано.

Това родило идеята за двойна изложба. Във фондация „Алая“ изложбата се фокусира изключително върху творенията на Кристиан Диор (1947-1957) и изследва връзките между тези двама майстори на силуета.

„Най-общото между тях е талията“, подчертава Оливие Сайяр.

В „Диор“ талията е подчертана с вътрешни корсети, докато в „Алая“ - от скулптурни колани. За да илюстрира този паралел, кураторът на изложбата сравнява черна рокля „Венецуела“ от 1957 г., емблематична за архитектурните обеми на Диор, с къса рокля от 2010 г. на „Алая“, с пола тип „скейтър“ и дебел кожен колан, изложени до нея.

Друга връзка се открива в „Андалуза“ на Кристиан Диор, жълто-червена рокля с волани, създадена през 1955 г., която напомня на дълга бордо рокля с волани от 2013 г. на „Алая“. Сред черните рокли – емблематичният цвят за френско-тунизийския дизайнер – тези съпоставки разкриват неочаквано естетическо родство.

В Галерия Диор 101-те произведения, предоставени от фондация „Алая“, предимно от Кристиан Диор, са изложени в експозиция, която съчетава исторически рокли и архивни документи, включително за първи път схеми на колекциите – големи табла, където са разположени скици и мостри от платове.

„Това е изложба, в която повече от всяка друга представяме голямо разнообразие от архивни документи“, подчертава Флавиано.

Изложбата се открива с „Rose des Vents“ – вечерна рокля от 1950 г. от плисирана органза, бледорозово, фино нюансирано със сиво – емблематичните цветове на Кристиан Диор.

Снимка: Getty Images

Малко по-нататък, снимка на Азедин Алая през 1956 г., току-що пристигнал от Тунис, е изложена до трудовия му договор в Диор, където е завършил петдневен стаж, документ, който все още се пази в архивите на модната къща.

В стаята, посветена на градината, погледът привлича слънчогледовожълта вечерна рокля с дълги ръкави и плисирана пола, наречена „Марсел Паньол“ (1952). По-нататък, рокли в нюанси, вариращи от бледорозово до наситено червено, показват, че палитрата на Диор не се е ограничавала само до емблематичните си розови, сиви или тъмносини нюанси.

Дали Азедин Алая е черпил вдъхновение от всички тези архиви за собствените си творения?

„Невъзможно е, колекцията беше толкова огромна! След като вече не можеше да побере нищо в една стая, той запълваше друга. Намирането на рокля беше практически невъзможно. Но това остави спомени“, твърди Оливие Сайяр.

Модното ревю на Диор на Парижката седмица на модата през 2024 - вижте в следващото видео.

