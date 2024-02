Светът на модата е привлекателен за телевизията, но създателите на сериала "The New Look" за произхода на модните къщи Dior и Chanel показват, че зад лъскавата фасада са се криели мрачни морални предизвикателства.

Модните драми са актуална тенденция в момента. Disney Plus вече показва "Balenciaga", а скоро ще пусне и "Kaiser Karl", пищна поредица за Карл Лагерфелд, която се прибавя към пренасищането с филми като "House of Gucci", "Saint Laurent", "Phantom Thread" и "Mrs Harris Goes to Paris".

За тези, които не са запознати с историята на френската мода, "The New Look", излъчван по Apple TV, може да изглежда мрачно допълнение към жанра.

Филмът се фокусира върху Кристиан Диор и Габриел "Коко" Шанел, изиграни от Бен Менделсон и Жулиет Бинош, и проследява мрачните години на нацистката окупация на Париж.

Поведението на Шанел по време на войната е постоянен източник на дебати сред историците, като мнозина я обвиняват в сътрудничество.

Когато нацистите завземат властта, тя затваря бизнеса си, но продължава да живее в лукс в хотел "Риц", взема за любовник германски офицер и използва антиеврейските закони, за да се опита да отнеме контрола над компанията си от еврейските бизнес партньори.

"Лесно е да повярваш, че би постъпил правилно в тази ситуация, но тези герои бяха ужасени за живота си и мисля, че е много трудно да ги съдим", казва продуцентът Тод Кеслър пред АФП.

"Диор, Шанел, Баленсиага, Балмен - всички тези хора вземаха решения как евентуално да оцелеят", добави той.

"Може би публиката ще се чувства по един начин по отношение на даден герой по средата на епизода, а в края ще се чувства по съвсем различен начин. Но това е вдъхновяващо за разказвачите."