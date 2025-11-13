40 000 000 броя продукти на склад за Black Friday

Билети за фестивала „Beach, Please!“ – налични за продажба в петък

Клиентите, които направят поръчки на стойност поне 100 лв./51,13€ на eMAG Black Friday, могат да завъртят „Колелото на късмета“ и да получат шанс да спечелят допълнителни награди в специална томбола за Black Friday

Безлихвени вноски за клиенти по време на Black Friday

Остава само ден преди началото на eMAG Black Friday 2025, денят с най-много отстъпки за годината и награди*, който започва рано сутринта на 14 ноември. Платформата за електронна търговия ще предлага над 40 милиона броя продукти на склад, както и специални билети за фестивала „Beach, Please!“, плюс множество награди. Освен това eMAG организира „Колело на късмета“ с хиляди изненади, като клиентите могат да спечелят награди и да получат допълнителни шансове за участие в специалната томбола за Black Friday.**

Сред ключовите категории в кампанията са:

над 600000 смартфона и джаджи (мобилни телефони, смарт технологии, таблети)

над 500000 телевизора, аудио Hi-Fi и фото

над 700000 малки домакински уреда

над 500000 големи домакински уреда

над 700000 лаптопа и IT продукти

над 800000 артикула за лична грижа и парфюми

над 1,5 милиона автомобилни гуми и артикули за автомобили

над 5 милиона продукти за дома и градината и направи си сам/инструменти

над 5 милиона играчки и детски артикули

над 15 милиона модни продукта

над 3 милиона спортни стоки

30 тона кафе

Билети за фестивала „Beach, Please!“

Клиентите ще открият и специални оферти от Marketplace търговци, налични само по време на кампанията.

Преди старта на кампанията на 14 ноември eMAG разкрива още от избраните Black Friday оферти:***

Ексклузивни Genius оферти и многобройни предимства

На оферта се предлага и Genius абонамент, който може да бъде закупен само за 14,90 лв./ €7,62. Клиентите, които закупят първия си Genius абонамент по време на кампанията, ще получат 14 ваучера за отстъпка от по 10 лева всеки за бъдещи покупки в eMAG, Fashion Days и Flip. През цялата година членовете на Genius ще се радват на безплатни доставки и ексклузивни оферти в четири приложения — eMAG, Fashion Days, Flip и Wolt.****

По време на Black Friday Genius потребителите могат да се възползват и от специални оферти, сред които:

В рамките на кампанията, клиентите на eMAG ще могат да открият и следните специални оферти, предлагани от Marketplace търговци на платформата:

Ваучер за Курс за капитан, водач на кораб до 40 БТ по море и Радио-курс за радио-оператор на морска радиостанция, за 1 човек, УКВ/VHF, с 20% отстъпка;

Ваучер за онлайн обучение по английски език за нивата А1, А2 и В1 от Cube, за 6 месеца за 1 човек, с 92% отстъпка;

Пакет 5 нощувки за двойна икономична стая за до 2 възрастни в „Мадара Парк Хотел“ – курорт „Златни пясъци“, 4 звезди, all-inclusive, Валидност в периода 11.06.26-07.07.2025/ 26.08.26-10.09.26, с 13% отстъпка;

VIP Карта за 20 онлайн курса за развитие от Onlexpa, неограничен достъп след активация, с 90% отстъпка;

Ваучер за 3 онлайн курса по Психология – позитивна психология, психология на здравето и психолингвистика и психология на развитието, с достъп от 9 месеца и дигитални сертификати от AcademY, с 68% отстъпка;

Както и:

Билети за фестивали: Summer Well и Untold

Монети, благородни метали и бижута

Различни курсове за личностно развитие в много области

Почивки и др.

Всички разкрити до момента продукти и техните Black Friday цени могат да бъдат видени на специалната страница eMAG Black Friday.

Гъвкави опции за плащане

За Black Friday eMAG иска колкото се може повече клиенти да могат да се сдобият с желаните продукти, затова те могат да изберат да платят на до 20 безлихвени вноски чрез банков кредит или на 4 безлихвени вноски чрез новата услуга My Wallet срещу малка невъзстановима такса.

Black Friday томбола с награди

За още повече емоция eMAG организира специална Black Friday томбола, давайки шанс на клиентите да спечелят награди. За да участват, те трябва да изпълнят лесните стъпки от Наръчника на кампанията – да инсталират приложението, да активират Genius, да включат известията, да запазят карта за плащане или да добавят продукти в „Любими“. Всяка стъпка увеличава шансовете за награда от томболата.

Над 70 награди очакват участниците в томболата, сред които:

LG OLED 55" телевизор

Лаптопи ASUS Vivobook 16 и Lenovo ThinkBook 15

Прахосмукачка Dyson V16 и стилизатор Dyson HS08 Airwrap

Робот-прахосмукачка Dreame X40 Ultra

Конзола PlayStation 5 Digital Edition (PS5) slim



Пълните правила на кампанията са достъпни в правилника на кампанията „Томбола за еМАG Black Friday”.

Освен това, по време на специална кампания с Visa, започваща от началото на eMAG Black Friday и завършваща на 24 ноември, клиентите могат да спечелят награди, като запазят Visa карта в своя eMAG акаунт и извършат плащане на стойност поне 50 лв. / €25,56. Всяко отговарящо на условията плащане през този период автоматично включва клиента в томболата, като наградите включват: 5 смартфона Apple iPhone 17 Air и 50 ваучера за пазаруване на стойност 200 лв./ €102,26 всеки.

Пълните правила на кампанията са достъпни тук.

Как да се подготвите за Black Friday офертите

Инсталирайте мобилното приложение eMAG и активирайте известията

Запазете адрес за доставка

Активирайте своя Genius абонамент за опции за безплатни доставки и ексклузивни оферти

Запазете банкова карта за сигурно плащане

Добавете желаните продукти в „Любими“

Новите потребители могат лесно да се регистрират чрез интерактивното ръководство в приложението или на emag.bg, за да се възползват максимално от Black Friday офертите.

Всички продукти, които ще бъдат разкрити преди старта на кампанията, могат да бъдат проследени на специалната страница за подготовка за eMAG Black Friday 2025.

*Важи само за онлайн платформата eMAG. Твърдението не е валидно за търговци/ магазини/ компании извън платформата.

** Клиентите, които направят поръчки на стойност 100 лв./ 51,13€ по време на eMAG Black Friday, могат да завъртят „Колелото на късмета“ и да спечелят награди от награден фонд от различни ваучери за отстъпка при пазаруване, както и да участват в томбола с награди.

***При отваряне на линковете към Black Friday ще се виждат актуалните цени на продуктите за периода преди кампанията. Black Friday цените ще са видни и актуални от сутринта на 14.11.2025 г. след началото на кампанията до нейния край или до изчерпване на специално определените за нея количества.

***Различните ваучери за отстъпка имат различен период на валидност, в който могат да бъдат използвани. Пълните подробности, включително условията за ползване, както и периодът на валидност на различните ваучери, са достъпни в официалните правилници на кампанията. На този етап Wolt може да се ползва само на територията на гр. София, Пловдив, Варна и Плевен.