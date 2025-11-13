- 40000 000 броя продукти на склад за Black Friday
- Билети за фестивала „Beach, Please!“ – налични за продажба в петък
- Клиентите, които направят поръчки на стойност поне 100 лв./51,13€ на eMAG Black Friday, могат да завъртят „Колелото на късмета“ и да получат шанс да спечелят допълнителни награди в специална томбола за Black Friday
- Безлихвени вноски за клиенти по време на Black Friday
Остава само ден преди началото на eMAG Black Friday 2025, денят с най-много отстъпки за годината и награди*, който започва рано сутринта на 14 ноември. Платформата за електронна търговия ще предлага над 40 милиона броя продукти на склад, както и специални билети за фестивала „Beach, Please!“, плюс множество награди. Освен това eMAG организира „Колело на късмета“ с хиляди изненади, като клиентите могат да спечелят награди и да получат допълнителни шансове за участие в специалната томбола за Black Friday.**
Сред ключовите категории в кампанията са:
- над 600000 смартфона и джаджи (мобилни телефони, смарт технологии, таблети)
- над 500000 телевизора, аудио Hi-Fi и фото
- над 700000 малки домакински уреда
- над 500000 големи домакински уреда
- над 700000 лаптопа и IT продукти
- над 800000 артикула за лична грижа и парфюми
- над 1,5 милиона автомобилни гуми и артикули за автомобили
- над 5 милиона продукти за дома и градината и направи си сам/инструменти
- над 5 милиона играчки и детски артикули
- над 15 милиона модни продукта
- над 3 милиона спортни стоки
- 30 тона кафе
- Билети за фестивала „Beach, Please!“
Клиентите ще открият и специални оферти от Marketplace търговци, налични само по време на кампанията.
Преди старта на кампанията на 14 ноември eMAG разкрива още от избраните Black Friday оферти:***
- UGG, Непромокаеми велурени боти Classic Ultra Mini, кафяво
100 броя на специална Black Friday оферта
- Спортна чанта Nike Brasilia 9.5 M, 60 л, черна
200 броя на специална Black Friday оферта
- Фритюрник с горещ въздух Ninja AF400EU
150 броя на специална Black Friday оферта
- Автоматична еспресо машина Philips EP2220/10
100 броя на специална Black Friday оферта
- Електрическа четка за коса Rowenta Brush Activ' Volume&Shine 2 CF9530F0
200 броя на специална Black Friday оферта
- Смартфон Motorola Edge 60 Fusion, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Pantone Amazonite
140 броя на специална Black Friday оферта
- Смартфон Xiaomi Redmi A5, 4GB RAM, 128GB, Black + Xiaomi High-capacity pen
220 броя на специална Black Friday оферта
- Монитор за игри AOC 24G42E, 23.8", Full HD, 180 HZ, 0.5 ms, Adaptive Sync, Fast IPS, HDR10, черен
145 броя на специална Black Friday оферта
- Течен перилен препарат Lovela Baby, За цветно пране, 50 пранета, 4.5 литра
1000 броя на специална Black Friday оферта
- Комплект 5 х кафе капсули Tassimo Morning Cafe, 80 напитки x 215 ml, 80 капсули
200 броя на специална Black Friday оферта
- Тиган за палачинки Tefal Simple Cook, 25 см
500 броя на специална Black Friday оферта
- Комплект 2 кърпи Greek Hotel Supplier, 70x140 см
200 броя на специална Black Friday оферта
- Суха храна за котки Whiskas, Пиле, 14 кг
120 броя на специална Black Friday оферта
Ексклузивни Genius оферти и многобройни предимства
На оферта се предлага и Genius абонамент, който може да бъде закупен само за 14,90 лв./ €7,62. Клиентите, които закупят първия си Genius абонамент по време на кампанията, ще получат 14 ваучера за отстъпка от по 10 лева всеки за бъдещи покупки в eMAG, Fashion Days и Flip. През цялата година членовете на Genius ще се радват на безплатни доставки и ексклузивни оферти в четири приложения — eMAG, Fashion Days, Flip и Wolt.****
По време на Black Friday Genius потребителите могат да се възползват и от специални оферти, сред които:
- Душ гел и шампоан 3 in 1 Old Spice Captain, За тяло, коса и лице, 1000 мл
200 броя на специална Black Friday оферта
- Регулиращ успокояващ спрей против пърхот Uriage DS, 100 мл
80 броя на специална Black Friday оферта
- Champion, Спортни обувки от еко кожа, Зелен, Черен, Бял
50 броя на специална Black Friday оферта
В рамките на кампанията, клиентите на eMAG ще могат да открият и следните специални оферти, предлагани от Marketplace търговци на платформата:
- Ваучер за Курс за капитан, водач на кораб до 40 БТ по море и Радио-курс за радио-оператор на морска радиостанция, за 1 човек, УКВ/VHF, с 20% отстъпка;
- Ваучер за онлайн обучение по английски език за нивата А1, А2 и В1 от Cube, за 6 месеца за 1 човек, с 92% отстъпка;
- Пакет 5 нощувки за двойна икономична стая за до 2 възрастни в „Мадара Парк Хотел“ – курорт „Златни пясъци“, 4 звезди, all-inclusive, Валидност в периода 11.06.26-07.07.2025/ 26.08.26-10.09.26, с 13% отстъпка;
- VIP Карта за 20 онлайн курса за развитие от Onlexpa, неограничен достъп след активация, с 90% отстъпка;
- Ваучер за 3 онлайн курса по Психология – позитивна психология, психология на здравето и психолингвистика и психология на развитието, с достъп от 9 месеца и дигитални сертификати от AcademY, с 68% отстъпка;
Както и:
- Билети за фестивали: Summer Well и Untold
- Монети, благородни метали и бижута
- Различни курсове за личностно развитие в много области
- Почивки и др.
Всички разкрити до момента продукти и техните Black Friday цени могат да бъдат видени на специалната страница eMAG Black Friday.
Гъвкави опции за плащане
За Black Friday eMAG иска колкото се може повече клиенти да могат да се сдобият с желаните продукти, затова те могат да изберат да платят на до 20 безлихвени вноски чрез банков кредит или на 4 безлихвени вноски чрез новата услуга My Wallet срещу малка невъзстановима такса.
Black Friday томбола с награди
За още повече емоция eMAG организира специална Black Friday томбола, давайки шанс на клиентите да спечелят награди. За да участват, те трябва да изпълнят лесните стъпки от Наръчника на кампанията – да инсталират приложението, да активират Genius, да включат известията, да запазят карта за плащане или да добавят продукти в „Любими“. Всяка стъпка увеличава шансовете за награда от томболата.
Над 70 награди очакват участниците в томболата, сред които:
- LG OLED 55" телевизор
- Лаптопи ASUS Vivobook 16 и Lenovo ThinkBook 15
- Прахосмукачка Dyson V16 и стилизатор Dyson HS08 Airwrap
- Робот-прахосмукачка Dreame X40 Ultra
- Конзола PlayStation 5 Digital Edition (PS5) slim
Пълните правила на кампанията са достъпни в правилника на кампанията „Томбола за еМАG Black Friday”.
Освен това, по време на специална кампания с Visa, започваща от началото на eMAG Black Friday и завършваща на 24 ноември, клиентите могат да спечелят награди, като запазят Visa карта в своя eMAG акаунт и извършат плащане на стойност поне 50 лв. / €25,56. Всяко отговарящо на условията плащане през този период автоматично включва клиента в томболата, като наградите включват: 5 смартфона Apple iPhone 17 Air и 50 ваучера за пазаруване на стойност 200 лв./ €102,26 всеки.
Пълните правила на кампанията са достъпни тук.
Как да се подготвите за Black Friday офертите
- Инсталирайте мобилното приложение eMAG и активирайте известията
- Запазете адрес за доставка
- Активирайте своя Genius абонамент за опции за безплатни доставки и ексклузивни оферти
- Запазете банкова карта за сигурно плащане
- Добавете желаните продукти в „Любими“
Новите потребители могат лесно да се регистрират чрез интерактивното ръководство в приложението или на emag.bg, за да се възползват максимално от Black Friday офертите.
Всички продукти, които ще бъдат разкрити преди старта на кампанията, могат да бъдат проследени на специалната страница за подготовка за eMAG Black Friday 2025.
*Важи само за онлайн платформата eMAG. Твърдението не е валидно за търговци/ магазини/ компании извън платформата.
** Клиентите, които направят поръчки на стойност 100 лв./ 51,13€ по време на eMAG Black Friday, могат да завъртят „Колелото на късмета“ и да спечелят награди от награден фонд от различни ваучери за отстъпка при пазаруване, както и да участват в томбола с награди.
***При отваряне на линковете към Black Friday ще се виждат актуалните цени на продуктите за периода преди кампанията. Black Friday цените ще са видни и актуални от сутринта на 14.11.2025 г. след началото на кампанията до нейния край или до изчерпване на специално определените за нея количества.
***Различните ваучери за отстъпка имат различен период на валидност, в който могат да бъдат използвани. Пълните подробности, включително условията за ползване, както и периодът на валидност на различните ваучери, са достъпни в официалните правилници на кампанията. На този етап Wolt може да се ползва само на територията на гр. София, Пловдив, Варна и Плевен.