На 14 ноември е роден крал Чарлз Трети. Той е най-дългогодишният наследник в британската история.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден крал Чарлз Трети. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Коригирайте поведението си спрямо вашите близките си. Новите запознанства ще ви разочароват. Не разчитайте на късмета си, ако търсите своята половинка. Удовлетворяващия секс не е гаранция за чувства.

ТЕЛЕЦ

В личния живот не са изключени проблеми заради липсата на хармония в отношенията ви, за което имате вина и вие. Депресирани сте и от невъзможност да постигнете хармония в сексуалния си живот, но причината е вашата заетост.

БЛИЗНАЦИ

Постарайте се да не създавате напрежение в семейството заради ставащото на вашето работно място. Сексуалните ви отношения са нехармонични, затова и днес не се надявайте на сексуални удоволствия.

РАК

Не изневерявайте, за да си спестите проблеми в личния живот, които вашите интимни половинки с нищо не са заслужили. Не сте доволни от сексуалните си отношения, но вината явно е и във вашето поведение и опити да търсите емоции извън семейството.

ЛЪВ

Не допускайте професионалните ви стремежи и задълженията ви, които са все по-натоварващи и отговорни да вредят на личния ви живот. Сексуалните ви отношения са поохладнели. Вземете мерки, за да не страдате.

ДЕВА

Не давайте обещания за заеми на непознати хора или роднини само, за да блеснете, че имате пари, защото в края на годината ще са ви необходими. Ако дадете заем, ще загубите парите си. Вечерта очаквайте разправия в семейството си.

ВЕЗНИ

Вечерта откажете гостуване при приятели, ако живеят в непознат квартал, за да не се окаже, че няма как да се придвижите по късните часове до дома си. Останете с любимите си хора. Пригответе си вечеря и се отдайте на сексуални удоволствия.

СКОРПИОН

Следобед не е изключено да се влюбите в новото си завоевание и да изоставите професионалните си задължения. Не ви съветвам да го правите. Избягвайте запознанствата. Ако сте семейни, не изневерявайте.

СТРЕЛЕЦ

Вечерта ще ви изненадат с романтична обстановка и приятни разговори, ако сте поканени на гости и срещнете новото си увлечение. Сексуалните удоволствия ще ви помогнат да се освободите от лошото си настроение.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Работете спокойно, заредени с увереност в силите и възможностите си. Вечерта си дайте заслужена почивка в компанията на любимите ви. Споделете радостните събития от деня и се отдайте на романтични мигове и сексуални наслади.

ВОДОЛЕЙ

Не се притеснявайте да покажете чувствата, които изпитвате към близките си, ако сте семейни към брачната си половинка. Само ако сте искрени имате възможност да изживеете незабравими романтични мигове.

РИБИ

Вечерта не надавайте ухо на клюките, разпространявани от съседите ви, защото те си имат своя скрита цел. Със сигурност искат да ви настроят срещу интимната ви половинка и да съсипят сексуалният ви живот.

