За мнозина събуждането сутрин с подут корем е ежедневие – дискомфорт, който прави подготовката за деня още по-трудна. Причината за неразположението е в задържаните през цялата нощ в организма газове и течности. А до това водят лошото храносмилане, забавеният метаболизъм, както и стресът и недоспиването.
Редовното хранене, леката вечеря, пиенето на достатъчно вода и умерената физическа активност могат да намалят сутрешното подуване.
Но успоредно с всичко това съществува напитка, която е изключително ефективна в борбата за плосък корем. Тя съдържа няколко прости съставки, които обаче в комбинация вършат чудеса.
- Магданоз – с богатото си съдържание на витамин C, желязо и хлорофил, подпомага детоксикацията на тялото. Действа като естествен диуретик, помагайки за намаляване на подуването.
- Ябълков оцет – помага за регулиране на нивата на кръвната захар и подпомага храносмилането
- Джинджифил – в комбинация с оцет стимулира изгарянето на мазнини и подобрява кръвообращението
- Канела – не само придава приятен аромат, но и е доказано, че помага за регулиране на нивата на инсулин, което предотвратява натрупването на мазнини в коремната област
- Лимон – придава свежест на напитката, като същевременно подпомага функциите на черния дроб, който е ключов орган за детоксикация на тялото
- Студена вода - за създаване на освежаваща, стимулираща напитка, която подпомага работата на тялото през нощта
Как да приготвим нощния еликсир
Необходими продукти:
- шепа пресен магданоз
- 1 чаена лъжичка ябълков оцет
- 1 чаена лъжичка канела
- 1 супена лъжица прясно настърган джинджифил
- сокът на един лимон
- 0,5 литра студена вода
Съставките се смесват в блендер, докато до получаване на гладка консистенция. За най-добър ефект се препоръчва да се пие непосредствено преди лягане. Докато тялото почива, съставките работят – подпомагат почистването на храносмилателната система, ускоряват метаболизма и намаляват усещането за подуване.
Какво казва науката
Редица изследвания потвърждават, че магданозът и джинджифилът съдържат съединения, които подпомагат естествената детоксикация на черния дроб и намаляват възпалението.
Канелата стабилизиране на нивата на кръвната захар, което предотвратява нощния глад. Ябълковият оцет регулира pH баланса на организма, а лимонът укрепва имунната система. Заедно те създават синергия, която стимулира метаболизма дори докато сме в покой.
Малка промяна, голям ефект
Редовната консумация на напитка може да донесе усещане за лекота само след няколко седмици - по-малко подуване и по-добър сън. Разбира се, тя не е чудодейна, просто е още една добавка към здравословния начин на живот.
Още идеи и начини да се сдобием с плосък корем - вижте във видеото:
