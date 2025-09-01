Невероятната промяна за победителката от „Живот на кантар“ Анна Сапунджиева продължава няколко месеца след края на предаването. Червенокосата чаровница сваля още килограми и е вдъхновение за мнозина. 3 месеца след риалити формата цифрите само доказват, че с воля, желание и подкрепа всичко е възможно.

Анна е успяла да свали зашеметяващите 59 килограма от влизането в предаването до днес. През последния месец килограмите са с 2 надолу, а след предаването, в което тя се превърна в първия победител в „Живот на кантар“, е постигнала резултат от -14 килограма.

Освен че е отслабнала драстично, 30-годишната дама от Стара Загора показа плосък корем и стегнато тяло, сравнявайки 3 снимки една до друга, на която я виждаме веднага след предаването, преди месец и как изглежда днес.

„Снимах се веднага след днешната тренировка, коремът наистина залепна“, сподели гордо Анна.

Разбира се, хранителният режим и спортът остават важна част от ежедневието на Анна, която продължава да тренира под вещото ръководство на Иван Георгиев - Ванко.

Анна наскоро сбъдна една от големите си мечти – да изкачи най-високия ни връх Мусала. Направи го заедно с Вили от „Живот на кантар“, с която демонстративно захвърлиха огромните си брандирани тениски от риалитито и разкриха, че общото им тегло е редуцирано със 120 килограма през последните 6 месеца.

Освен изкачване на планини и тренировки в зала и у дома, Сапунджиева използва всяка възможност да се движи и да се забавлява едновременно. Една от последните й тренировки е по степ фолклор, който е разновидност на аеробиката и танцовите тренировки, но се извършва върху степ платформа.

„Степ фолклор - доказателство, че движението може да е истинско удоволствие!“, възкликна червенокосата дама от Стара Загора.

Относно храненето Анна е споделяла, че следи калориите, които приема, „защото за мен това работи“. Предупреждава обаче, че калорийният прием е строго индивидуален и съветва всички, които искат да променят нещо, да избягват пърженото, мазните меса и сладкото.

Най-важната спечелена битка за Анна обаче не е, че изглежда добре и си купува дрехи в много по-малки размери, а тази за здравето й. Отслабвайки, тя оставя куп здравословни проблеми зад гърба си.

