Ако имате свободна вечер, отпочинали сте и сте готови за нещо различно от обичайното скролване, какво бихте избрали – концерт или секс? На пръв поглед въпросът звучи забавно, но според ново глобално проучване на Live Nation отговорът се оказва еднозначен: повечето хора биха избрали музиката.

В анкетата са участвали 40 000 души на възраст между 18 и 54 години от 15 държави. Почти 40% от тях са заявили, че ако трябва да избират само една форма на забавление за цял живот, това би била живата музика. За сравнение, само 17% избират киното, 14% – спорта, а едва 30% биха предпочели секс пред концерт на любимия си артист. Разбира се, подобно изследване, поръчано от компания, която организира концерти, не е лишено от маркетингов подтекст. Но резултатите му повдигат важен въпрос - защо преживяването на концерт изглежда по-привлекателно от едно от най-интимните човешки удоволствия?

Удоволствие или състезание?

През последните години концертите се превърнаха не само в социално, но и в състезателно преживяване. Според Live Nation посещаемостта на стадионни събития се е утроила спрямо предходната година, а фестивалите се разпродават за минути. Купуването на билет вече изисква стратегия, късмет и често – сериозен бюджет.

Дори след като успееш да се добереш до място, не е достатъчно просто да присъстваш. Феновете се подготвят предварително – учат сетлиста, знаят кога да запеят, кога да вдигнат фенери, кога да запишат клип. Концертът се превръща в колективен ритуал, почти хореография, в която всеки има роля.

А къде остава сексуалният живот?

На фона на тази културна експлозия, интимните преживявания са сякаш в застой. Според проучване на YouGov от 2020 г., едва една четвърт от британците правят секс поне веднъж седмично. В САЩ близо 26% от възрастните заявяват, че не са имали никакви сексуални контакти през последната година – рязък скок спрямо преди десетилетие.

Тенденцията е особено изразена при младите хора, които, парадоксално, са и най-активната публика на концертите. Докато преживяването на живо музикално събитие става все по-желано, интимността губи позициите си като източник на удоволствие.

Две преживявания, една същност

На пръв поглед сексът и концертът нямат нищо общо. Но и двете преживявания включват енергия, очакване и синхрон. И в двата случая успехът зависи от това дали енергията между участниците съвпада. И двата могат да бъдат опияняващи или разочароващи, зависи от момента, обстановката и нагласата.

Може би именно в това се крие тайната на новото предпочитание. Концертът предлага сигурност – билет, място, програма, общност. Сексът, особено в епохата на приложенията за запознанства и повърхностните срещи, е все по-често свързан с несигурност и неудовлетворение. В свят, където интимността се превръща в поле на разочарования, концертът остава последното безопасно пространство за колективна еуфория.

Между удоволствието и сигурността

В крайна сметка, изборът между секс и концерт не е просто шеговита дилема. Той отразява културна промяна: от личното към споделеното, от хаоса на интимността към контролираната радост на общото преживяване.

Може би това е и причината, поради която залите се пълнят по-бързо от всякога. Хората търсят сигурен начин да се почувстват живи. И понякога най-интензивната връзка, която можеш да преживееш, е тази между публиката и сцената – под светлината на прожекторите, когато музиката заглушава всичко останало.

