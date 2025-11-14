Черният петък е като празник за всяка жена, която обича да пазарува – денят, в който новите ботуши, кремът за околоочен контур и якето, което преследва от месец, изведнъж са „намалени до -70%“. Но… така ли е наистина?

Как да разберем кое е истинска находка с изгодна цена и кое - добре „гримиран“ маркетинг?

Направете си списък и го следвайте

Предварително съставен списък с набелязани продукти ще помогне не само да не купувате излишни неща, но и да следите цените им предварително. Най-лесно това може да се случи с козметиката. Ако използваш един и същи околоочен крем, той е на привършване и искаш да си купиш нов, вероятно си наясно каква е регулярната му цена и ще знаеш дали той е намален по време на Черен петък. Същото може да се направи и с всеки любим продукт от козметичния несесер.

За нови продукти, които искате да пробвате или дрехи, които сте набелязали, трябва да следите цените дни и дори седмица-две преди големите разпродажби. Така ще сте наясно каква е била обявената стойност преди и дали тя е по-ниска по време на Черен петък.

Добър вариант е да ползвате помощ от приятелка, която харесва конкретния козметичен продукт или марка и е наясно в какъв ценови диапазон се движат.

Внимавайте с цените „преди“ и „сега“

Много често магазините използват трик със скандално високата цена преди, която сега е намалена драстично. Ако пише „Преди 169 лв. – Сега 89 лв.“ например, уверете се, че наистина е така. Често цената преди се оказва измислена, за да изглежда отстъпката по-внушителна. За да сте сигурни, проверете козметичния продукт или дрехата и в други сайтове. Ако никъде не намерите цена 169 лв., то най-вероятно „намалението“ е маркетингов трик.

Снимка: iStock

Намалението важи сами за конкретни размери или цветове

При козметиката и модата намаленията до -70% е вероятно да са реални, но често те са обвързани само с конкретен размер или цвят.

Най-честите трикове за намаления при дрехите

Намалената цена се отнася само за размерите, които не се купуват най-често (XXS или XXL) и са застояли в складовете. Когато смените размера в сайта с вашия, например М, и цената се променя/вдига.

Намалената цена се отнася само за минали колекции дрехи.

Намалената цена е само за определени цветове – ако сте си харесали онова жестоко палто в розово и видите, че е намалено по време на Черния петък, проверете дали намалената цена не се отнася за същия модел в черно.

При обувки и чанти обикновено намалените стоки са пробвани, носени и връщани, от стар сезон или с козметични дефекти.

Най-честите трикове за намаления при козметиката:

Големите проценти (-50%, -60%, -70%) обикновено важат за продукти, които са по-стара партида и/или имат срок на годност под 6-12 месеца

Намалените продукти са били складирани дълго

Намалени са само мини размерите, но на снимката изглежда, че е целият продукт. Например: промоцията е на 15 мл, но снимката е на 50 мл. Винаги гледайте размера, а не снимката.

Намалението важи само за най-странните цветове, като например палитра сенки за очи с не толкова разпространени нюанси, които рядко някой би купил и използвал.

Как да проверим дали намалението е истинско

Обикновено онлайн проверка на цените отнема няколко минути, но ни дава сигурност, че ще сключим добра сделка по време на Черен петък. Ако сте си харесали червило или кожени обувки и се съмнявате, че са намалени, то винаги:

Проверявайте цената в официалния сайт на марката

Проверявайте в големите вериги, където се предлага тази марка

Проверявайте в международни магазини, ако марките са световноизвестни

Снимка: iStock

Психологически трикове, които сайтовете използват, за да ни карат да купуваме

Фалшиви таймери, според които „промоцията“ изтича след 3 часа

„Последни 3 бройки“, а всъщност продуктът никога не свършва

Подарък към всяка покупка – показва се снимка на пълноразмерен козметичен продукт, а всъщност „подаръкът“ е 2-3 мл мостра – най-често това са парфюми, кремове за лице, слънцезащитни кремове.

Вижте във видеото как ще премине последният Черен петък преди приемането на еврото и за какво да внимавате:

