Черният петък през 2025 г. ще бъде на 28 ноември (последният петък на ноември).

В колко часа започва Черният петък?

Началният час зависи от магазина:

Онлайн магазините обикновено започват в полунощ (00:00 ч.) или дори няколко часа по-рано — например в 22:00 ч. на предишния ден.

обикновено започват или дори — например в 22:00 ч. на предишния ден. Физическите магазини обикновено отварят между 7:00 и 10:00 ч. сутринта, но някои могат да пуснат офертите си и по-рано онлайн.

Снимка: iStock

Ако си в България и искаш да пазаруваш онлайн от САЩ

Разбери часовата разлика

България е в часова зона UTC+2 .

. Повечето щати в САЩ са между UTC-5 и UTC-8. Това означава, че България е с 7 до 10 часа напред спрямо САЩ

Ако в Ню Йорк (UTC-5) е 00:00 ч. в петък (начало на Черния петък), то в България е 07:00 ч. сутринта в петък. Ако сайтът е базиран на тихоокеанско време, тогава 00:00 ч. в Лос Анджелис = 10:00 ч. сутринта в България.

Проверявай точната часова зона на магазина

Повечето американски сайтове посочват, че разпродажбите започват в 00:00 ч. по местно време (PST или EST).

Снимка: istockphoto.com

