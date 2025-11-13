Черният петък през 2025 г. ще бъде на 28 ноември (последният петък на ноември).
В колко часа започва Черният петък?
Началният час зависи от магазина:
- Онлайн магазините обикновено започват в полунощ (00:00 ч.) или дори няколко часа по-рано — например в 22:00 ч. на предишния ден.
- Физическите магазини обикновено отварят между 7:00 и 10:00 ч. сутринта, но някои могат да пуснат офертите си и по-рано онлайн.
Ако си в България и искаш да пазаруваш онлайн от САЩ
Разбери часовата разлика
- България е в часова зона UTC+2.
- Повечето щати в САЩ са между UTC-5 и UTC-8. Това означава, че България е с 7 до 10 часа напред спрямо САЩ
Ако в Ню Йорк (UTC-5) е 00:00 ч. в петък (начало на Черния петък), то в България е 07:00 ч. сутринта в петък. Ако сайтът е базиран на тихоокеанско време, тогава 00:00 ч. в Лос Анджелис = 10:00 ч. сутринта в България.
Проверявай точната часова зона на магазина
Повечето американски сайтове посочват, че разпродажбите започват в 00:00 ч. по местно време (PST или EST).
Точно 6 са най-големите опасности, за които трябва да внимавате, когато пазарувате на Черен петък - вижте ги във видеото.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK