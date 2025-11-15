Във вечерта на 14 ноември, GQ успя да върне времето назад и да ни пренесе 30 години назад. Списанието беше домакин на мащабно парти по случай годишнината на „Мъжете на годината“, чиято тема беше "1995 г." – годината, в която е стартирало събитието.

Дрес кодът беше подходящ, така че гостите имаха задачата да уловят пълната атмосфера на 90-те години във визиите си. И трябва да се каже, че те се справиха с това по възхитителен начин – избраха най-предизвикателния път, не като носеха дрехи, вдъхновени от епохата, а буквално като разопаковаха архивите ѝ.

Хейли Бийбър

Една от най-вирусните визии на партито беше на Хейли Бийбър. Тя уцели право в целта с поръчкова „гола“ рокля на Gucci.

Снимка: Getty Images

Тя наподобяваше визиите, появили се за първи път в колекцията на марката от 1997 г. Този стил с право се смята за емблематичен – често се съчетава с прашки, може би най-сексапилното творение на Том Форд, наред с дълбокото деколте.

Куенлин Блекуел

Инфлуенсърката също отдаде почит на Gucci по време на управлението на Форд.

Тя пресъздаде емблематичния червен кадифен костюм на Гуинет Полтроу, който тя носеше на наградите на MTV Video Music Awards през 1996 г. Между другото, тази визия беше публикувана сред препратките, предоставени от самото списание, за да обяснят дрескода на гостите.

Блогърката беше подготвила и два други стила: комплект на Tommy Hilfiger и винтидж костюм на Mugler от 1996 г.

Сидни Суини

Най-обсъжданата знаменитост напоследък, беше също толкова внимателна в избора си на облекло. Тя избра кадифена рокля тип колона на Versace от колекцията есен 1995 г.

Разбира се, това подчертаваше деколтето ѝ – отличителна черта на много от визиите на актрисата. Стилът обаче беше поразително различен от обичайните ѝ визии. Този път тя сложи черен чоукър с висулка, допълни с гръндж грим и направи небрежна прическа – абсолютно в духа на десетилетието, но крайно необичайно за Суини.

Снимка: Getty Images

Още снимки разгледайте в галерията по-горе.

Патрик Шварценегер

В категорията „Най-добра мъжка визия“ Патрик Шварценегер е категоричният победител. Той отдаде почит на баща си, като на практика пресъздаде визията му от „Терминатор 2: Денят на страшния съд“. Всички дрехи от аутфита на Патрик са дело на Том Форд.

Уолтън Гогинс

Да признаем, актьорът може би съперничи на колегата си от „Белият лотос“ в това отношение. Той присъства на церемонията „Мъж на годината“ на GQ с визия, очевидно вдъхновена от „Матрицата“ – черни слънчеви очила и черно кожено палто.

