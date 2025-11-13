Модният дизайнер и режисьор Том Форд е поканил легендарната британска певица Адел да участва във филмовата адаптация на романа „Cry to Heaven“ от авторката на хорър и фентъзи трилъри Ан Райс. Това е първият филмов проект за певицата.

Форд е сценарист, режисьор и продуцент на филма, който ще отбележи актьорския дебют на световната суперзвезда. Адел ще бъде част от звездния актьорски състав, включващ още Никълъс Холт, Арън Тейлър-Джонсън, Джордж Маккей, Колин Фърт, Пол Бетани и Оуен Купър (познат от филма „Юношество“).

Времето в романа на Райс, публикуван за първи път през 1982 г., се развива в света на италианската опера през XVIII век и проследява съдбите на двама герои с напълно различен произход – един селянин и един венециански благородник.

„Cry to Heaven“ ще бъде третият игрален филм на Том Форд след романтичната драма A Single Man („Самотен мъж“, 2009) и психологическия трилър Nocturnal Animals („Хищници в мрака“, 2016). Лентата е в процес на предпродукция и се очаква да излезе на екран в края на есента на 2026 г.

Както и при предишните си филми, Форд финансира проекта сам. През 2016 г. той заяви пред AP: „Ще правя филми само ако контролирам основните права.“

Ан Райс (1941–2021) е американска писателка, известна с фентъзи и хорър романите си, в които често присъстват вампири, мумии и вещици. Нейните творби имат значително влияние върху гот субкултурата. Сред преведените на български книги на Райс са „Интервю с вампир“ (ИК „ИнфоДар“, 2010), „Вампирът Лестат“ (ИК „Изток-Запад“, 2012) и „Царицата на прокълнатите“ (ИК „Изток-Запад“, 2014).

Повече за документалния филм на Адел - вижте в следващото видео.

