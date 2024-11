Адел завъртя всички глави в залата по време на последното си изпълнение в рамките на резиденцията си в Лас Вегас и не само гласът ѝ накара хората да се загледат - невероятната ѝ рокля Chloe изглеждаше сензационно.

Изпълнителката на Hello се появи в нов тоалет за голямото събитие.

Снимка: https://www.instagram.com

36-годишната певица, която обяви в Instagram, че това е „Краят“ на резиденцията ѝ „Уикенди с Адел“ в Лас Вегас в Caesars Palace, изглеждаше супер шик в елегантната марка. Роклята, която беше избрала, е с дълбоко деколте, прилепнала по тялото кройка и с най-невероятния детайл на бухнали ръкави като камбани.

Снимка: https://www.instagram.com

Драматичната рокля беше идеална за нейното забележително шоу. Виждаше се също така и зашеметяващият годежен пръстен на певицата. Годеникът на Адел Рич Пол подари на изпълнителката на When We Were Young ослепителното бижу за годежа им.

Двойката се среща от повече от три години. 8-каратовият крушовиден диамант е поставен върху пръстен от жълто злато.