Лятото съвсем не е към края си! Радина Кърджилова продължава да се наслаждава на морски приключения. "С деца на море" както култовата българска комедия, така и почивката на актрисата, която е в компанията на синовете си.

Радина Кърджилова прекарва лятото си по разнообразни морски локации. Блондинката често споделя кадри от почивките си в социалните мрежи, като разкрива красиви гледки към безкрайното синьо море, непринудени снимки по бански, както и споделени мигове с децата си.

Актрисата се наслаждава на дните от горещото лято в лодка, а вечерите споделя, че прекарва в кемпер - лято изпълнено с безброй приключения!

Кърджилова показва своя шоколадов тен в интересни бански, комбинирани с елегантни бижута и кърпи за глава. Летните ѝ тоалети по нищо не отстъпват на плажните ѝ визии!

Снимките от морската почивка на Радина Кърджилова показват не само красотата на лятото, но и топлината и хармонията в семейството ѝ. Тя продължава да бъде вдъхновение за много майки и последователи, които я следват в социалните мрежи.

През юли Радина беше заменила любимия си Синеморец с лазурните брегове на Лефкада. Повече за гръцката ѝ почивка, прочетете тук:

Припомняме, че въпреки слуховете, че актрисата се е върнала при дългогодишния си партньор Деян Донков, двамата официално се разделиха тази година. Навръх новата година Радина Кърджилова официално потвърди и връзката си с колегата си Пламен Димов. Тогава тя сподели снимка с него в стори в профила си в Instagram, на която двамата изглеждат щастливи.

Радина Кърджилова в подкаста "Малки разговори" вижте в следващото видео.

