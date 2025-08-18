На 18 август предстои астрологично подреждане, което подкрепя баланса между емоциите и разума. Това ще ви даде спокойствието да блестите и да се раздавате без да се изтощавате.

Хороскопът на Алена за 18 август. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

След работа ви се иска да се отдадете на романтична среща, но чувствате, че не сте уверени в силата на любовта си. Сексуалните удоволствия ще ви заредят със сили, ако сте готови за тях и особено ако имате до себе си партньор Рак.

ТЕЛЕЦ

Ако се влюбите в неподходящ партньор, грешката може да ви донесе страдания през целия живот. Трудно ще прекратите започналата днес връзка. Сексуалните ви отношения са подложени на изпитание, ако сте семейни, мили жени.

БЛИЗНАЦИ

Избегнете влошаване на семейните отношения заради намесата на ваши роднини. Не прекалявайте с претенциите към любимия си. Когато се приберете пригответе романтична вечеря и се отдайте на желани сексуални удоволствия.

РАК

Прекаленото вглеждане в недостатъците на любимия не ви е от полза, защото няма идеални хора. Можете да се обречете на самота. Не бива да критикувате партньора си в най-интимния момент. Сексът няма да ви създаде наслада.

ЛЪВ

Семейните жени да очакват проблеми. Ако не сте семейни и имате запознанство, не бързайте да се влюбвате от първата среща. Не се опитвайте да преодолеете проблемите, като приласкаете любимите си в леглото- може да нямат желание за секс.

ДЕВА

Жените да не пропускат възможността за запознанство и за романтични приключения. Чарът ви покорява мъжете и може да се превърне в началото на изневяра. Склонни сте да се впускате в преживявания с различни партньори.

ВЕЗНИ

Несемейните жени да очакват романтично запознанство, което може да се превърне в сериозна връзка. Семейните да не изневеряват. Вечерта ще изживеете приятни романтични мигове. Не се опитвайте да оправдаете закъснението си със заетост, защото ще се лишите от секс.

СКОРПИОН

Очаквайте романтично запознанство. Партньорите, които силно ви привличат, са се дистанцирали заради силното ви желание да ги обсебвате. Докажете на партньора си, че уважавате желанията му, ако искате да изживеете сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

Радвате се на вниманието на ваш чаровен колега. Не бързайте да приемете поканата за обяд. Отложете романтичната среща за вечерта. Не проявявайте емоция и не взимайте импулсивни решения за сексуални удоволствия.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Днес ще осъзнаете, че сте се дистанцирали от любимия си, а това вреди на отношенията ви. Вечерта бъдете с него. Сексуалният ви живот е нередовен, а това пречи на доброто ви самочувствие. Направете всичко възможно да не пропускате сексуалните мигове.

ВОДОЛЕЙ

Запознанствата са разочароващи и ще ви наранят заради завишените ви очаквания. Избегнете срещите с мъж, който упорито ви ухажва през последните дни. Не допускайте сексуални контакти, ако не сте се опознали добре с новия си партньор.

РИБИ

В личният ви живот съществуват сериозни противоречия. Причината е в нежеланието ви да приемете гледната точка на вашия партньор. Не настоявайте за интимни мигове.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK