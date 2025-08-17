Даниела Пирянкова, по-позната с артистичния си псевдоним Данна, е с коренна промяна. 21-годишната изпълнителка вече е направила няколко естетични корекции по себе си.

Огромният потенциал, който Данна носи, бива забелязан в „Шоуто на Слави“. Тя дебютира пред телевизионната аудитория на 12-годишна възраст. Включва се в рубриката „Запознай се с малките“ — и така прави смелия си първи публичен пробив.

Първа изява пред голяма публика

Изпълнителката е представена като млад талант, който успява да впечатли, не само журито, а и зрителите с глас и сценично присъствие. Така Даниела е поканена да участва в шоуто на Слави Трифонов.

Ето как изглежда Даниела Пирянкова на 12 години

Тази поява й дава възможност изяви пред широка публика. Години след това Даниела продължава кариерата си като попфолк изпълнителка, подписвайки договор с голяма музикална компания.

Ето така изглежда Даниела на 21

Преди да излезе на голямата музикална сцена с попфолк, певицата избра за свой псевдоним името Данна. Тя прави и някои промени във външния си вид. Първо поставя хиалурон в устните си. Малко по-късно решава да направи операция на носа си. Междувременно успява да приведе тялото си в перфектна форма.

Песните на Данна

Така Данна навлезе в света на попфолка

„Бомба“ – дует с Джордан

Тази песен е дебютна за Данна. То е в изпълнение с DJordan. Сингълът става хит, много бързо става разпознаваем и се превръща в едно от предпочитаните във стрийминг платформите.

„Имаш да взимаш“ – дует с Десита

Данна представя „Имаш да взимаш“ — дует с изпълнителката Десита. Това е още един силен проект, който допринася за популярността й в попфолка.

„Боже мой“ – кавър с Галин & DJ ENJOY

Заедно с Галин и DJ ENJOY, Данна изпълнява кавър на популярната песен „Боже мой“, което показва, че има съвместни изпълнения и извън стандартните й дуети.

