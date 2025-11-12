Когато става въпрос за красота, японските козметични марки, изследователи и създатели винаги са една крачка напред. И има с какво да ни изненадат.

Дори и с нещо толкова обикновено на пръв поглед, каквото е четката за коса. Докато повечето от нас, следвайки наложените западни ритуали за красота, решат косата си веднъж, най-много два пъти на ден, в Япония това се практикува многократно повече. И има основателна причина за това.

И още нещо – докато тук при измиването на косата акцентираме основно върху косъма, то в източната страна вниманието е фокусирано изключително върху грижата за скалпа. Защото здравият скалп е ключът към красивата коса. И именно в това се заключва „тайната“ на японската техника за измиване.

За целта ярпонките използват масажна четка, изработена от силикон, която помага за дълбоко почистване и активиране на кръвообращението. Движенията започват от задната част на главата, нагоре, като фокусът е в темето - където има най-много нервни окончания.

Снимка: iStock

Това не само стимулира растежа на косата и облекчава напрежението в скалпа, но и помага максимално ефективно да се премахнат натрупаните замърсявания.

Нанасянето на масла преди измиване също е обичайна практика в Япония. Те се прилагат върху скалпа, за да го овлажнят и да възвърнат естествения му баланс, както и да му помогнат да остане чист по-дълго време. Всъщност, маслата са основен елемент в грижата за косата - използват се не само преди измиване, но и след това, както и в ежедневната рутина.

Що се отнася до сушенето, японките се стремят да сведат употребата на сешоар до минимум. От Vogue разкриват, че вместо това, те използват абсорбиращи микрофибърни кърпи или дори меки памучни тениски. Така те попиват по-голямата част от влагата и използват съвсем за кратко струята горещ въздух. Това щади не само косъма, но и скалпа – а резултатът е гладка, блестяща и здрава коса.

