Въпреки че за мнозина може да изглежда почти нереално, факт е, че съществуват доказани натурални методи за изправяне на косата. При това познати на фризьорите от десетилетия. Тайната не е в това да „принуждаваме“ косата да заеме определена форма, а да ѝ помогнем сама да се заглади и да стане по-гъвкава.

Електрическата преса дава бърз резултат, но в дългосрочен план изсушава косата и я лишава от естествения ѝ блясък. Високата температура причинява микропукнатини в кутикулата на косъма, което води до накъсване и загуба на влага.

Натуралните методи действат по-бавно, но в дълбочина — възстановяват структурата на косъма, подобряват еластичността и възвръщат мекотата. Резултатът е не само визуален, но и здравословен: косата става по-здрава, гъвкава и по-лесна за оформяне без топлина.

Мляко и мед – лесно и достъпно

Млякото съдържа протеини, калций и ензими, които проникват във влакната на косъма и го укрепват отвътре. Медът, от своя страна, е естествен хумектант (или иначе казано овлажняващ агент), който задържа влагата и предпазва от изсушаване.

И когато съчетаем двете съставки, получаваме смес, която върши чудеса за косата ни. Необходимо ни е единствено:

половин чаша пълномаслено прясно мляко

една супена лъжица натурален мед

Нанасяме върху чиста, леко влажна коса, внимателно разресваме и оставяме да действа 20–30 минути. След което изплакваме с хладка вода. И, разбира се, оставяме да изсъхне естествено.

В резултат на това косата ни ще бъде мека, лъскава и видимо по-гладка след само няколко приложения. Редовната грижа (веднъж седмично) намалява наелектризирането и повишава еластичността в дългосрочен план.

Лененото семе – естествен серум

При варене във вода лененото семе придобива леко желирана структура, наподобяваща гел. Нанесен върху косата гелът създава невидим защитен слой върху косъма, който задържа влагата, намалява хвърчащите косъмчета и придава еластичност.

За целта сваряваме 2 супени лъжици ленено семе с 2 чаши вода за около 10 минути, докато сместа се сгъсти. Оставяме да се охлади, прецеждаме и нанасяме върху влажна коса по цялата дължина.

Резултатът е - мека, гладка и блестяща, без да утежняване. Редовната употреба подобрява структурата и с времето тя естествено се изправя и придобива копринен блясък.

