Ако се колебаеш между къса или дълга коса, корейската прическа „2 в 1“ е перфектният компромис. Тя съчетава боб отдолу и дължина отгоре – буквално две прически в една. Известна е като 2-block haircut, two-tier haircut или hidden bob и е изключително популярна в TikTok.

Произхожда от Южна Корея, като първоначално става популярна сред мъжете и K-pop културата, но по-късно се адаптира в женски и по-елегантен вариант.

Как изглежда:

Долната част е късо подстригана, обикновено в стил боб или пикси.

Горният слой е дълъг, често до раменете или запазва дължината изцяло, и пада свободно върху по-късата коса.

Когато се вдигне горният пласт, се вижда ясно контрастът — като „2 в 1“ прическа.

Снимка: TikTok/Instagram

За кого е подходяща

Най-добре стои на права или леко начупена коса.

При тънка коса може да се вижда контрастът между пластовете.

При много къдрава или тежка коса може да изисква повече стилизиране.

Подхожда на почти всички форми на лице и е чудесен вариант, ако искаш да пробваш по-къса дължина, без да рискуваш.

Защо е толкова популярна

Дава ефект на обем и движение, без да се изисква много стилизиране.

Стои едновременно елегантно и бунтарски, в зависимост от начина на оформяне.

Може да се носи разпусната, прибрана, накъдрена или изправена.

Как да я стилизираш

За да покажеш „тайния боб“, събери дългите кичури на опашка или я прихвани с щипка. Късият долен слой ще изпъкне, оформяйки чист, структуриран боб. А когато искаш косата ти отново да е дълга – просто пусни опашката или щипката.

Прическата има своите почитатели и в България. Вижте във видеото:

Вижте във видеото как да си направите прическа с плитки:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK