Ако се колебаеш между къса или дълга коса, корейската прическа „2 в 1“ е перфектният компромис. Тя съчетава боб отдолу и дължина отгоре – буквално две прически в една. Известна е като 2-block haircut, two-tier haircut или hidden bob и е изключително популярна в TikTok.
Произхожда от Южна Корея, като първоначално става популярна сред мъжете и K-pop културата, но по-късно се адаптира в женски и по-елегантен вариант.
Как изглежда:
- Долната част е късо подстригана, обикновено в стил боб или пикси.
- Горният слой е дълъг, често до раменете или запазва дължината изцяло, и пада свободно върху по-късата коса.
- Когато се вдигне горният пласт, се вижда ясно контрастът — като „2 в 1“ прическа.
За кого е подходяща
Най-добре стои на права или леко начупена коса.
- При тънка коса може да се вижда контрастът между пластовете.
- При много къдрава или тежка коса може да изисква повече стилизиране.
Подхожда на почти всички форми на лице и е чудесен вариант, ако искаш да пробваш по-къса дължина, без да рискуваш.
Защо е толкова популярна
- Дава ефект на обем и движение, без да се изисква много стилизиране.
- Стои едновременно елегантно и бунтарски, в зависимост от начина на оформяне.
- Може да се носи разпусната, прибрана, накъдрена или изправена.
Как да я стилизираш
За да покажеш „тайния боб“, събери дългите кичури на опашка или я прихвани с щипка. Късият долен слой ще изпъкне, оформяйки чист, структуриран боб. А когато искаш косата ти отново да е дълга – просто пусни опашката или щипката.
Прическата има своите почитатели и в България. Вижте във видеото:
Вижте във видеото как да си направите прическа с плитки:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK