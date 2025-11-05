Ако се колебаеш между къса или дълга коса, корейската прическа „2 в 1“ е перфектният компромис. Тя съчетава боб отдолу и дължина отгоре – буквално две прически в една. Известна е като 2-block haircut, two-tier haircut или hidden bob и е изключително популярна в TikTok.

Произхожда от Южна Корея, като първоначално става популярна сред мъжете и K-pop културата, но по-късно се адаптира в женски и по-елегантен вариант.

Амал Клуни се сбогува с дългите кичури – и зададе тенденцията в прическите за есента (СНИМКИ)

Как изглежда:

  • Долната част е късо подстригана, обикновено в стил боб или пикси.
  • Горният слой е дълъг, често до раменете или запазва дължината изцяло, и пада свободно върху по-късата коса.
  • Когато се вдигне горният пласт, се вижда ясно контрастът — като „2 в 1“ прическа.

 

Снимка: TikTok/Instagram

За кого е подходяща

Най-добре стои на права или леко начупена коса.

  • При тънка коса може да се вижда контрастът между пластовете.
  • При много къдрава или тежка коса може да изисква повече стилизиране.

Подхожда на почти всички форми на лице и е чудесен вариант, ако искаш да пробваш по-къса дължина, без да рискуваш.

 

Защо е толкова популярна

  • Дава ефект на обем и движение, без да се изисква много стилизиране.
  • Стои едновременно елегантно и бунтарски, в зависимост от начина на оформяне.
  • Може да се носи разпусната, прибрана, накъдрена или изправена.
Как да си направите slickback прическа като Ариана Гранде (СНИМКИ)

 

Как да я стилизираш

За да покажеш „тайния боб“, събери дългите кичури на опашка или я прихвани с щипка. Късият долен слой ще изпъкне, оформяйки чист, структуриран боб. А когато искаш косата ти отново да е дълга – просто пусни опашката или щипката. 

Прическата има своите почитатели и в България. Вижте във видеото:

Кейт Мидълтън с шокираща трансформация: вижте новата ѝ визия (СНИМКИ)

Вижте във видеото как да си направите прическа с плитки:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK