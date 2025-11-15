Днес, 15 ноември, е първият ден на Рождественските пости. За правословния човек постът е съвкупност от добри дела, искрена молитва и въздържане от блажна храна - месо и млечни продукти. Според църковния Устав през първата седмица до 22 ноември се разрешава само растителна храна с олио.

Отбелязването на празника Рождество Христово при християните от западните църкви започнало около 350 година. При източните то било въведено от св. Григорий Богослов през 380 година. Отначало постът преди Рождество Христово бил от една до няколко седмици. Тази неустановеност по отношение на времетраенето продължила докато Константинополският патриарх Лука Хрисоверт в 1166 г. постановил да се пости 40 дни преди Рождество Христово.

Ето три предложения за днешното меню: Крем супа от тиква, праз с ориз на фурна, ябълков сладкиш с грис.

Крем супа от тиква

Рецепта за 6 порции

1/2 средно голяма цигулкообразна тиква

2 средни картофа

2 моркова

1 глава кромид лук

1 кубче зеленчуков бульон

3 с.л. зехтин

Соева сметана

Сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне

В тенжерата със зехтина задушете лука. Прибавете около 1 л топла вода, в която е разтворено кубчето зеленчуков буньон. Предварително нарязаните картофи и моркови добавете в тенджерата. Когато картофите омекнат, добавете и тиквата, нарязана на пърченца. Варете, докато картофите станат готови. След това с пасатора постигнете нужната конситенция за крем супа.

За разкош добавете растителна сметана към всяка купичка.

Праз с ориз на фурна

Рецепта за 4 порции

2-3 големи стръка праз лук

1 чаена чаша ориз

1 супена лъжица доматено пюре

10 маслини без костилки

3 супени лъжици олио

Сол и черен пипер на вкус

Магданоз

Чубрица

Начин на приготвяне

2-3 големи стръка праз лук се нарязват на кръгчета и се изсипват в тиган с олио да се задушат. Бялата по-сочна част на праза се реже на по-едро, а зелената на ситно. Задушеният праз се изсипва в тавичка и се добавят: измитият ориз, доматеното пюре, маслините и чубрицата. Доливат се 3 чаша вода, посолява се и тавата се слага в загрята фурна. Пече се до набъбването на ориза.

Накрая се поръсва със свеж магданоз, нарязан на ситно и леко се поръсва с черен пипер.

Ябълков сладкиш с грис

Рецепта за сухата смес

1 ч.ч. грис

1ч.ч. брашно

1ч.ч. захар

1 пакетче ванилия

½ ч.л. сода за хляб

Ябълкова смес

5-6 ябълки

1/2 ч.ч. пудра захар

½ ч.ч. ябълков сок

Настъргана лимонова кора

Още:

120 г маргарин или 100 мл олио

Канела с пудра захар за поръсване отгоре

Начин на приготвяне

Грисът, брашното, захарта, ванилията и содата се смесват в купа. Обелените ябълките се настъргват на ренде и се смесват със захарта на пудра и канелата. В намазана с маргарин тава се редят един пласт суха смес, един пласт ябълки и отгоре отново от сухата смес. Маграринът се „настъргва” отгоре или се поръсва със 100 мл олио. Пече се около 40 мин. в умерена фурна.

Опеченият сладкиш се залива с ябълков сок и настъргана в него лимонова кора. Допича се още 10 мин. Сервира се поръсен с пудра захар и канела.

Как гуруто на суровата храна Николета Колева готви праз на фурна - вижте в следващото видео.

