15 ноември 2025 г. е наситен с мощни космически аспекти, които носят възможност за хармония в личните отношения и обновяване, като същевременно изискват внимателно преосмисляне на финансовите и домашни въпроси.

Хороскопът на Алена за 15 ноември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не се впускайте в любовни връзки, за да не страдате, след като разочарованието се стовари над главите ви. Сексуалните удоволствия с непознати партньори ще ви донесат сериозни проблеми.

ТЕЛЕЦ

Не създавайте проблеми и в отношенията с близките си. Намерението ви да им докажете, че сте господарите в дома си ще ги дистанцира. Сексът няма да ви достави наслада, дори и ако сте си мечтали през целия ден за интимните мигове.

БЛИЗНАЦИ

Откажете се от романтични срещи, защото е възможна проява на ревност, проблеми в личните отношения и разправии. Вашето некоректно отношение към любимите ви и сексът с ваша стара любов ще раздразни близките ви и ще се развихри скандал.

РАК

Семейните жени могат да се отдадат на чувствата си и да пътуват с любимите си хора. Несемейните да внимават със запознанствата. Ако не сте опознали добре, не рискувайте със секса, възможни са изненади.

ЛЪВ

Подгответе се, мили дами, че новото романтично увлечение ще е разочароващо. По-добре се дистанцирайте веднага. Сексуалните ви отношения с новите партньори са привидно хармонични, но се чувствате наранени и обидени от несъобразяването с вашите желания.

ДЕВА

В личния ви живот са възможни конфликти, последвани от рязка промяна в отношенията. Сексуалният ви живот не е хармоничен. Откажете се от намерението да се отдадете на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Предпазвайте се от проблеми с брачния партньор. Не реагирайте агресивно на упреците му, че сте отсъствали от дома си през целя ден. Вечерта се постарайте да забравите за разправията и се отдайте на приятни сексуални мигове.

СКОРПИОН

Не допускайте разправия сутринта, ако партньорът ви не е дочул с кого и какво приказвате. Вечерта се отдайте на чувствата си и на приятни сексуални удоволствия.

СТРЕЛЕЦ

До обед не е благоприятно общуването с ваши роднини. Не противоречете, не говорете на висок тон и избягвайте обидните изказвания. Не уговаряйте романтични срещи. Сексът няма да ви достави удоволствие.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец ноември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Може да ви се струва, че е настъпила нова криза в отношенията с близките ви хора, но това е ваше мнение, което не отговаря на реалността. Не се притеснявайте от проблеми с интимната половинка, която ще ви посрещне с романтична вечеря и желание за сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Вечерта ще се радвате на приятна вест от далече. Отношенията в семейството ви се нормализират. Сексуалният ви живот изисква да сте в добро настроение, за да не отдалечите отново любимите си хора.

РИБИ

Несемейните ще срещнат подходящия партньор, но за пореден път ще прекалят с претенциите си, които могат да съсипят веднага запознанството. Не се надявайте на хармонични сексуални отношения, ако сте изневерили и са ви разкрили.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK