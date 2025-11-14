Фосфати, хлор, агресивни аромати и опаковки, които природата разгражда почти толкова бавно, колкото бетон – обичайно това е съставът на таблетките, използвани в съдомиялната машина. Добрата новина е, че - подобно на всяко нещо, и те имат алтернатива, която е не само по-милa към природата и кожата ни, но и към портфейла.

Домашните таблетки за съдомиялна не са просто тенденция, а конкретно решение, което ни дава пълен контрол върху съставките, аромата и ефективността. И не, не ни е нужна докторска степен по химия – всичко, което ни трябва, са няколко прости съставки и малко усилие.

Защо да предпочетем домашни таблетки

Здраве – повечето класически таблетки съдържат химикали, които често остават по съдовете

– повечето класически таблетки съдържат химикали, които често остават по съдовете По-евтино (и по-малко пластмаса) – със сигурност ще спестим пари и успоредно с това ще намалим употребата на пластмасови опаковки в дома си

Рецепта

Съставки:

1 чаша сода бикарбонат (за почистване, не хранителна)

1 чаша сода за пране (натриев карбонат)

½ чаша лимонена киселина

½ чаша едра морска сол

15–20 капки етерично масло от лимон или чаено дърво (за антибактериален ефект и приятен аромат)

вода

Снимка: iStock

Процес:

Всички сухи съставки се смесват в голяма купа

Добавя се етеричното масло и се разбърква

Бавно и внимателно поръсваме с вода – точно толкова, че сместа да започне да се подобно на мокър пясък

Изсипваме сместа в силиконови форми за лед (или мини форми за мъфини)

Оставяме да изсъхне за 24–48 часа на сухо място

И съхранявайте в стъклен буркан с капак – елегантно и функционално

Употреба и ефективност

Една таблетка е напълно достатъчна за един цикъл на миене. Ако водата е много твърда, може да добавим една чаена лъжичка оцет като естествен препарат за изплакване.

