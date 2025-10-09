За училищната кутия за храна, за детски рожден ден, а защо не и за парти хапки – тези банички са чудесна идея и нов прочит на традиционната рецепта за баница. Ето как да си ги приготвите, като може да използвате силиконови или хартиени форми.

Продукти за 12 формички за мъфини

2 яйца

100 г сирене

5-6 с.л. кисело мляко

3-4 с.л. олио

1/3 ч.л. сода

7 кори за баница (купешки)

Приготвяне:

В дълбока купа разбийте яйцата и добавете киселото мляко, след което разбъркайте добре. Прибавете содата и отново разбъркайте.

Натрошете сиренето и изсипете олиото, след което нарежете корите за баница – така, както са навити на руло.

Добавете ги към сместа и разбъркайте добре.

Намажете формичките с олио и напълнете, така че да се запълни 2/3 от височината им.

Печете в предварително загрята фурна на 190 градуса на горен и долен реотан, докато се запекат. Може да се приготвят и в еър фрайър, като там времето за печене ще е значително по-кратко.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK