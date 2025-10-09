За училищната кутия за храна, за детски рожден ден, а защо не и за парти хапки – тези банички са чудесна идея и нов прочит на традиционната рецепта за баница. Ето как да си ги приготвите, като може да използвате силиконови или хартиени форми.
Продукти за 12 формички за мъфини
2 яйца
100 г сирене
5-6 с.л. кисело мляко
3-4 с.л. олио
1/3 ч.л. сода
7 кори за баница (купешки)
Приготвяне:
В дълбока купа разбийте яйцата и добавете киселото мляко, след което разбъркайте добре. Прибавете содата и отново разбъркайте.
Натрошете сиренето и изсипете олиото, след което нарежете корите за баница – така, както са навити на руло.
Добавете ги към сместа и разбъркайте добре.
Намажете формичките с олио и напълнете, така че да се запълни 2/3 от височината им.
Печете в предварително загрята фурна на 190 градуса на горен и долен реотан, докато се запекат. Може да се приготвят и в еър фрайър, като там времето за печене ще е значително по-кратко.
